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智能新勢力／重塑資安防線 落實 AI 戰略應用

經濟日報／ 金敬秀

AI技術快速迭代，企業經營團隊的競爭力布局之戰也正式展開。根據Gartner預測，隨著AI從實驗階段轉向落地應用，2029年全球AI相關支出將突破3.3兆美元，意味著傳統企業治理必須加速轉型。

如今AI代理（AI agent）已重塑企業營運、人才管理與資安防線。過去耗時數天的資安事件調查，現在透過AI代理即可在幾分鐘內完成關聯分析、生成報告並提供解方。AI代理甚至能參與決策、調用內部系統、或與其他代理工具自動化協作。

AI治理已是現在進行式，而企業更極須找到能幫助自身擁抱AI、具備AI實戰人才，以及串聯完整AI生態系的夥伴，才能建立「AI for Security 」與「Security for AI」兩大關鍵思維，在AI世代穩健前進。

現今企業常盲目採購AI工具，但擁抱AI的關鍵在於「看見資安風險」。對此，AI資安治理應落實三階段：

一、可視性（Visibility）：現今企業內的各部門搶著AI化看不清楚AI分布的全貌，而讓企業潛在資安破口擴大，對此，企業應全面掌握誰在使用、用哪些AI及多少AI代理正運行中。

二、可觀測性（Observability）：企業需要理解AI代理的行為脈絡。例如：是否會越權存取敏感資料、代理工具之間的協作是否安全、是否存在異常的Token消耗等。

三、可行動性（Actionability）：奠基於「可視」與「可觀察」的堅實基礎上，企業才能精準辨識威脅，並在「不中斷營運」的前提下，做出防護決策，實現資安防禦優化。

要在擁抱AI的同時清楚掌握風險，企業是否具備整合式資安平台至關重要。透過「攻擊面風險管理」（Attack Surface Risk Management, ASRM）平台，能協助企業整合數位資產弱點、防護狀態、偵測結果與回應機制，將複雜的資安資訊轉化為量化、可理解且可行動的管理視角，快速做出決策。

除了重塑資安防線，AI也正顛覆企業的人才型態。傳統組織習慣以垂直分工、功能導向為核心，但當AI大幅降低獲取專業知識的門檻時，單一職務的Know-how邊界也愈發模糊。

以TrendAI為例，曾有一位非工程背景的員工為解決客戶問題，利用周末的時間便透過AI打造出產品原型，最終成為公司的核心產品線。

因此，在AI賦能下，當人才具備「策略性思維」，便能跨越職能，將想法轉化為商業價值。這也是為何企業必須加速推動「任務導向」的組織模式，打破職稱與部門的隱形邊界，不再只用職能定義人才，讓不同背景的人共同協作任務，使AI成為創新的放大器。

AI浪潮席捲產業，企業資安已無法單打獨鬥。從AI模型安全開發、資料中心防護、到生態系夥伴關係，企業皆須跨部門並攜手具國際視野、技術實力及產業影響力的資安夥伴合作，確保解決方案符合最新法規及AI治理規範，共抗未知威脅。

AI時代，企業需要的是能協助洞察風險、理解風險、精準行動，並與全球生態系共榮的資安夥伴。唯有資安策略同步進化，企業才能在擁抱AI創新的同時，也為未來營運建立更穩固的安全基礎。

（作者是趨勢科技TrendAI™企業事業群營運長）

資安 Gartner

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