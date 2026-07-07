快訊

世足賽／落後2球起死回生！阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

聽新聞
0:00 / 0:00

市場觀察室／智慧製造 強化經營韌性

經濟日報／ 謝明德

近年來，從金屬製品、扣件、手工具到機械設備產業，愈來愈多中小型製造業投入智慧工廠、自動化設備及人工智慧應用，希望提升生產效率與供應鏈管理能力。在全球供應鏈重組、淨零轉型及國際競爭加劇的趨勢下，智慧製造成為企業轉型的重要方向。

這股智慧化浪潮同時也是國家產業發展的重要布局。國科會日前提出「AI新科技－智慧機器人計畫」，希望結合台灣半導體、資通訊、精密機械及人工智慧優勢，建立完整智慧機器人產業生態系，透過技術研發、人才培育及產業應用推廣，加速智慧科技落地，落實「AI產業化、產業AI化」願景。

然而，當智慧製造逐漸成為企業投資重點時，一個值得思考的問題也隨之浮現：智慧製造是否投入愈多愈好？

近期發表於《Journalof Business Research》的一項研究，針對製造業企業進行分析後發現，智慧製造與供應鏈韌性之間並非單純正向關係，而是呈現倒U型效果。

研究指出，在導入初期，智慧製造能透過即時資訊整合、智慧決策及數據分析，提高企業對市場變化的感知能力，改善供應鏈協調效率，進而提升面對風險時的應變與復原能力。

但當企業持續提高對智慧系統的依賴後，其效益未必持續增加。研究進一步指出，過度仰賴演算法與歷史資料，可能使企業陷入「學習近視」現象。

當市場環境出現前所未有的變化，例如疫情衝擊、關稅調整、地緣政治風險升高或供應鏈重組時，過去累積的資料模型未必能準確反映新的市場情勢。此時若企業缺乏額外判斷與調整能力，反而可能降低決策彈性。

這項發現對台灣中小型製造業具有重要啟示。長期以來，台灣企業能夠在全球供應鏈中占有一席之地，不僅來自專業技術與品質優勢，更來自快速回應市場需求與靈活調整經營策略的能力。

因此，智慧製造的核心價值不應只是追求更高程度的自動化，而是透過科技工具提升企業決策品質與經營能力。

設備可以提高效率，系統可以強化資訊整合，但真正決定企業能否持續成長的，仍然是組織面對變局時的學習能力與調整能力。

中小型製造業對智慧化的投資不應淪為設備競賽，而應回歸經營本質。在導入智慧工廠、機器手臂與AI系統的同時，也應同步強化人才培育、跨部門協作及供應鏈夥伴關係，避免將所有決策完全交由系統主導。

面對智慧機器人時代的來臨，智慧製造無疑是產業升級的重要工具，但智慧化不等於韌性，自動化也不等於競爭力。台灣中小型製造業未來真正的新課題，不是追求最高程度的智慧化，而是在效率與彈性之間找到最適合自身發展的平衡點，並將智慧製造轉化為企業長期穩健發展的韌性基礎。

（作者是國立屏東大學國際貿易學系助理教授、APIAA產業顧問）

製造業 人工智慧 國科會

延伸閱讀

怕錯過行情，更怕買在高點？投資人如何面對台股FOMO現象

賴總統：打造台灣成亞洲那斯達克 轉化為科技籌資中心

搶攻半導體商機 中市助攻微程式打造 ICT 設計中心

從AI資料治理到虛擬資料中台 資誠助企業打造AI時代可信數據基礎

相關新聞

不到300萬、陶朱隱園再現第三戶成交 大咖買方全現金8.35億入手三樓戶

北市頂級豪宅「陶朱隱園」出現第三戶成交；據實價登錄網最新揭露，今年5月台北市信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」三樓戶以總價8.35億元交易，該交易含車位權狀約346.9坪，若以去年八月同樣三樓戶每個車位500萬元計算，66號三樓戶每坪成交價估約270.5萬元，跌出300萬元俱樂部。

威剛擬投入最多6億元 取得文創股琉園逾55％持股

記憶體模組廠威剛（3260）董事會7日決議，以每股現金新台幣24元，公開收購文創公司琉園（9949）普通股，預計收購數量為1萬至2.5萬張股票，相當於投入約新台幣2.4億元至6億元，取得琉園約22.29%至55.73%持股。

裕日車推 X-TRAIL 改款 降價加配備、超值17萬元 89.9萬元即可入手

車市殺紅眼，國產車再降價，裕日車（2227）7日推出X-Trail改款，祭出降價再加配備，超值17萬元，加上舊換新補助，入門價下殺到89.9萬元，為休旅車的戰況再添一把火。

台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

美時進軍南韓市場連續出招 一連三波宣布進軍腫瘤及泌尿科藥物市場

美時（1795）積極進軍南韓藥物市場，近期一連三波宣布重大布局。繼2日宣布抗體新藥取得南韓藥證之後，7日再度宣布兩項捷報，一是接手泌尿道藥品Uro-Vaxom南韓市場經銷業務，二是治療前列腺癌藥物enzalutamide正式開賣，強化美時在南韓腫瘤及泌尿科藥物市場布局。

AI 掀獵廠潮！世邦魏理仕總經理林敬超：商用不動產全年交易拚新高

世邦魏理仕總經理林敬超7日表示，在AI浪潮推波助瀾下，加速科技業擴廠腳步，許多建商也開始轉向購置廠辦、商辦等商用不動產，預期商用不動產全年交易量可創下歷史新高，至於住宅市場，在台股強勁表現下，預期到年底前仍是「股強房弱」的趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。