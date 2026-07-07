市場觀察室／智慧製造 強化經營韌性

近年來，從金屬製品、扣件、手工具到機械設備產業，愈來愈多中小型製造業投入智慧工廠、自動化設備及人工智慧應用，希望提升生產效率與供應鏈管理能力。在全球供應鏈重組、淨零轉型及國際競爭加劇的趨勢下，智慧製造成為企業轉型的重要方向。

這股智慧化浪潮同時也是國家產業發展的重要布局。國科會日前提出「AI新科技－智慧機器人計畫」，希望結合台灣半導體、資通訊、精密機械及人工智慧優勢，建立完整智慧機器人產業生態系，透過技術研發、人才培育及產業應用推廣，加速智慧科技落地，落實「AI產業化、產業AI化」願景。

然而，當智慧製造逐漸成為企業投資重點時，一個值得思考的問題也隨之浮現：智慧製造是否投入愈多愈好？

近期發表於《Journalof Business Research》的一項研究，針對製造業企業進行分析後發現，智慧製造與供應鏈韌性之間並非單純正向關係，而是呈現倒U型效果。

研究指出，在導入初期，智慧製造能透過即時資訊整合、智慧決策及數據分析，提高企業對市場變化的感知能力，改善供應鏈協調效率，進而提升面對風險時的應變與復原能力。

但當企業持續提高對智慧系統的依賴後，其效益未必持續增加。研究進一步指出，過度仰賴演算法與歷史資料，可能使企業陷入「學習近視」現象。

當市場環境出現前所未有的變化，例如疫情衝擊、關稅調整、地緣政治風險升高或供應鏈重組時，過去累積的資料模型未必能準確反映新的市場情勢。此時若企業缺乏額外判斷與調整能力，反而可能降低決策彈性。

這項發現對台灣中小型製造業具有重要啟示。長期以來，台灣企業能夠在全球供應鏈中占有一席之地，不僅來自專業技術與品質優勢，更來自快速回應市場需求與靈活調整經營策略的能力。

因此，智慧製造的核心價值不應只是追求更高程度的自動化，而是透過科技工具提升企業決策品質與經營能力。

設備可以提高效率，系統可以強化資訊整合，但真正決定企業能否持續成長的，仍然是組織面對變局時的學習能力與調整能力。

中小型製造業對智慧化的投資不應淪為設備競賽，而應回歸經營本質。在導入智慧工廠、機器手臂與AI系統的同時，也應同步強化人才培育、跨部門協作及供應鏈夥伴關係，避免將所有決策完全交由系統主導。

面對智慧機器人時代的來臨，智慧製造無疑是產業升級的重要工具，但智慧化不等於韌性，自動化也不等於競爭力。台灣中小型製造業未來真正的新課題，不是追求最高程度的智慧化，而是在效率與彈性之間找到最適合自身發展的平衡點，並將智慧製造轉化為企業長期穩健發展的韌性基礎。

（作者是國立屏東大學國際貿易學系助理教授、APIAA產業顧問）