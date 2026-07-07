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行銷線上／校準成功指標 了解客戶想法

經濟日報／ 許縈欣

想像一下這樣的場景：一家B2B軟體公司打開客戶健康儀表板，某個企業客戶顯示綠燈，登入次數正常，客服問題都有回覆，窗口也會跟我們開會。從數據看，這是一個穩定客戶。

但到了發送續約通知時，對方突然表示今年不續了。客戶成功人員追問後才發現，這套系統雖然有人登入，真正關鍵的跨部門流程卻一直沒有導入；雖然窗口都有找我們開會，但握有預算的主管其實從未看過成果；雖然客服問題都有處理，但有些問題卻每個月重複發生。

這時團隊才驚覺，從健康分數看見了客戶有沒有使用，卻沒有看見客戶有沒有因為我們的產品或服務達到當初解決痛點的目的。

這樣的情境，應該很多企業不陌生。過去，客戶成功團隊會觀測健康分數、產品使用率、滿意度、回覆速度等指標判斷客戶狀態。這些數據有幫助，但也可能製造一種錯覺，似乎儀表板看起來正常，客戶就沒問題。

AI進入工作流程後，這個問題會被放大。AI可以更快整理資料、計算分數、標記風險、預測流失等，但如果一開始看的指標不對，AI只是把錯誤判斷快速放大。

近期國外也在討論這類問題，企業不能以為把大型語言模型接進客戶成功工作流程後，客戶經營就會自動變好，客戶不管你有沒有用AI，他在乎的是實際體驗有沒有改善。AI以前，企業已經可能誤判客戶；AI以後，誤判的速度會更快。

第一個需要重新檢查的是，指標到底代表什麼。

使用率高，不一定代表客戶成功；有些客戶時常登入，是因為流程卡住，需要一直查資料；有些客戶很少提問，不是因為順利，而是內部已經放棄使用。

滿意度高，也不一定代表續約安全。負責窗口可能很喜歡我們，但真正握有預算的人，還沒被說服。

第二個要檢查的是，指標有沒有連到客戶目標。

客戶成功的核心，不是讓分數好看，而是讓客戶完成當初購買產品時想達成的改變。

若客戶買系統是為了縮短作業時間，企業就不能只看登入次數；若客戶期待降低錯誤率，就不能只看客服回覆速度。

指標若沒有連到客戶的工作成果，再多AI分析也只是看起來表面上的精準，沒有辦法讓客戶有感。

第三個要檢查的是，誰負責解讀。

AI可以抓出異常，卻未必知道異常背後的組織脈絡。客戶使用率下降，可能是產品不適合，也可能是對方換了主管，或內部有專案牽累，甚至是一開始標準就沒有定義清楚。這些判斷需要客戶成功人員真的理解客戶組織、流程和商業目標，不能只交給模型判定。

AI時代的客戶成功，真正要升級的是判斷方式。企業在導入AI前，先問三個問題：我們現在看的指標，是否真的能代表客戶價值？這些指標是否能幫我們提早看見風險？當AI標出問題後，團隊是否知道下一步由誰處理？

如果答案不清楚，AI只會讓團隊更快產生更多提醒，卻不一定有什麼效用。

客戶成功最怕的，不是沒有數據，而是把錯誤數據當成正確判斷。AI可以加快分析，但企業仍要負責問對問題，真正有價值的客戶成功，是更早看懂客戶到底有沒有成功。

（作者是Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

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