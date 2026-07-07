裕日車推X-TRAIL改款 降價加配備、超值17萬元 89.9萬元即可入手

車市殺紅眼，國產車再降價，裕日車（2227）7日推出X-Trail改款，祭出降價再加配備，超值17萬元，加上舊換新補助，入門價下殺到89.9萬元，為休旅車的戰況再添一把火。

裕日車總經理姚振祥指出，中型休旅車雖是車市最大級距，也是最競爭的市場，一片殺戮氛圍下，低毛利已是必然趨勢。

姚振祥指出，汽車市場的競爭相當激烈，下半年的買氣可望改善，但也因為競爭慘烈，業者必須祭出更具吸引力的條件來吸引消費者。以裕日車為例，即使許多零件來自國外，而台幣匯率已貶至32，但裕日車不僅不能反映成本，甚至進一步降價、加配備，就是希望有效提升市場買氣。預期在X-Trail改款、調整售價之後，月銷量將可來到300台。

NISSAN此次推出全新豪華休旅X-TRAIL，打造出全方位符合豪華質感、智慧科技與舒適體驗的LSUV車款。外觀設計導入全球最新設計語彙，全新曜黑橫翼格柵式水箱護罩搭配分離式光翼燈組，升級全新18吋雙色切削造型鋁圈，展現出NISSAN次世代設計美學，同時兼具力量與層次感；內裝則升級雙前座通風座椅、雙前座8向電動調整功能、TAKUMI匠人訂製皮革、山形曲木飾板及匠粋金飾條，除大幅提升乘坐舒適性與實用性，更體現內斂細緻的日式精緻工藝。