星星電力攜手風睿能源啟動轉供合作 將離岸風電納入綠電供應布局

國際電力服務管理商星星電力宣布，與風睿能源集團正式簽署購電協議（PPA），將離岸風電正式納入綠電供應組合。未來星星電力將整合離岸風電與光電資源，提供更多元且穩定的綠電供應，協助企業逐步邁向RE100及全時綠電（24/7 Green Power）目標，進一步擴大企業綠電採購選擇，滿足AI資料中心、半導體等高耗能產業對全天候低碳電力的需求。

本次合作案場為風睿能源旗下「海盛風電（Formosa 4）」開發案，合約期間將可供應超過50億度綠電，相當於每年供電1.8億度，可滿足約4.3萬戶家庭一年用電需求，年減碳效益約等同於220座大安森林公園。該案場位於苗栗外海，總裝置容量495MW，已於2024年底取得籌設許可，並預計於2028年底開始轉供。

相較於光電，離岸風電可於夜間及冬季持續供電，與光電具高度互補性，有助企業提升綠電使用比例，滿足全天候用電需求。透過整合離岸風電資源，星星電力將提供更完整且彈性的綠電供應方案，協助台灣出口導向企業建構更穩定、多元的再生能源配置，並與國際碳管理標準接軌，提升全球競爭力。

隨著離岸風電加入，星星電力預計至2028年外購電力目標容量將突破1GW；在售電轉供方面，截至目前，星星電力合作契約容量已突破650MW，總合約電量超過200億度，並累計產出近33萬張綠電憑證。在儲能方面，星星電力未來三年掌握近500MW備用容量，可協助能源同業履行備供義務，近日更已與國內第一批再生能源發電業者完成合作，成為台灣首例由民間儲能業者提供備用容量服務。隨著利用儲能進行綠電餘電轉供等新電力商品逐步開放，星星電力未來將結合AI電力交易平台，整合風電、光電及儲能等多元能源資源，最佳化綠電調度與供需匹配，提升綠電利用效率與能源資產價值。