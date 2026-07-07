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童子賢呼籲重啟核一 若有疑慮「歡迎公開辯論」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者邱德祥／攝影
和碩董事長童子賢。記者邱德祥／攝影

和碩（4938）董事長童子賢7日表示，台灣能源政策到了轉折時刻。他強調，核一的核島區完好無缺、僅需更換發電機組與數位儀控，並非外傳的老舊破敗不堪使用，請部分人士不要再亂放話，若有疑慮「歡迎公開辯論」，要給重啟核能一個理性討論空間。

童子賢7日出席鏡週刊舉辦的「2026韌性台灣高峰論壇」，以「從能源韌性看台灣的機會與挑戰」為題發表演說。

童子賢表示，台灣進口能源支出遠較醫療、國防更為龐大，「維繫台灣經濟、高科技發展就是需要韌性電力」！

童子賢說明，台灣引以為傲的半導體優勢到此時正火紅的伺服器產業及其供應鏈都仰賴電力支撐，尤其是台積電（2330）正主導著全世界先進製程的速度與進展，重要度非同一般。

他說，先天條件上，台灣就是一個不產能源的國家，放著核能不用而轉向使用天然氣，童子賢引據數據指出：「10天沒有LNG船（專門運載液化天然氣船隻）到港，台灣就會沒有能源可用，而LNG不僅價格並不穩定，一遇能源危機就價格飆漲，一旦遭遇戰爭等災禍波及也可能引發意外事故。」等於將台灣經濟發展的關鍵咽喉處交給其他人把持。

他表示，從拒核重回擁核，並非台灣發展開倒車，而是各個國家從自身所擁有的能源資源下權衡經濟發展、並能維繫生態發展下的最務實決定，「德國總理梅爾茨就曾公開表態『非常後悔廢核！』導致德國電價居高不下外，也讓不少企業就此離開德國」。

童子賢舉日本為例說明，日本曾因2011年福島核災陰影而決議加速排除核能，但時至今日，日本不僅於2022年便宣布重返核能，更因地球暖化而訂出2030年核能使用占比將達22%作為因應方案。

童子賢提醒，當時借鏡日本因而跟進廢核腳步的台灣也應重新思考，是否還要再浪費時間堅持已經被其他國家驗證並不可行的主張。

童子賢公開盤點台灣核電廠現況，若能恢復核一、核二以及核三廠，將能為台灣提供400億度電力，再於核一、核二、核三以及核四現有空地上另外建置10座1.1GW-1.4GW容量新機組，台灣每年將可增加900-1,128億度電力，兩者相加下來，將可為台灣提供1,300-1,500億度電力，預計可以滿足台灣1/3的電力需求。

童子賢強調，核一的核島區完好無缺、僅需更換發電機組與數位儀控，並非外傳的老舊破敗不堪使用、並無重啟價值。他認為，這也是過去數百億元投資下的成果，應妥善利用，請部分人士不要再亂放話，若有疑慮「歡迎公開辯論」，要給重啟核能一個理性討論空間。

他指出，放眼未來20年，台灣電力宜以「333」為比例塑造低排碳且具高度韌性的電力環境，也就是1/3核能、1/3綠能、1/3排碳電力所組成的具韌性電力政策。

核能 童子賢

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