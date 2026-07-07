因應強烈巴威颱風來襲 新北市全力整備、提醒市民自主防颱

今年預計第一個侵台的強烈颱風「巴威」持續逼近台灣，新北市長侯友宜已於6日下午1時30分親自主持颱風整備會議。會中指出，巴威颱風預計在周五（10日）夜晚至周六（11日）對新北市影響最為明顯。為此，侯友宜更要求市府團隊做好萬全準備、超前部署，落實各項自主檢核，包含盤點防災物資、路樹疏剪與招牌及工地鷹架的強固措施、砂包、抽水機組預布測試、大型搶災機具預置等，另烏來孤島潛勢區、高風險潛勢區、搶災復建工程皆已完成檢視及預置，並針對易積淹水與土石流潛勢區加強防範整備。

新北市7日上午9時30分線上參加行政院季連成政務委員召開「巴威颱風防汛整備會議」，邀集中央相關部會與各縣市政府進行防災情資研判與防汛整備現況說明。新北市政府由消防局陳崇岳局長及災管團隊以視訊方式全程與會，向中央說明新北市超前部署的防颱應變作為，展現中央與地方攜手抗颱、齊心守護家園的決心。

侯友宜呼籲，巴威颱風環流範圍極大，無論颱風中心是否登陸，皆有可能為新北帶來顯著風雨。此外，自周三（8日）起，北海岸及東半部沿海就會有長浪發生，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪戲水，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。