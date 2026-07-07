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第72屆航海節高雄區慶祝大會 表揚模範航港優秀從業人員

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高雄區第72屆航海節慶祝大會，7日下午在漢來飯店舉行。圖／港務公司提供
高雄區第72屆航海節慶祝大會，7日下午在漢來飯店舉行。圖／港務公司提供

高雄區第72屆航海節慶祝大會，7日下午在漢來飯店舉行，本次慶祝大會除表揚33位高雄區模範航港從業人員，肯定其長期堅守崗位、無私奉獻外，也特別致贈紀念品予長年守護海上安全的燈塔、訊號台工作人員及高雄港引水人。

航海節高雄區慶祝大會籌備委員會由臺灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會、高雄市倉庫商業同業公會、高雄港引水人辦事處等32個航運單位共同籌辦，充分展現高雄港航港產業團結合作的精神。

今年航海節慰問活動，籌備委員會除前往布袋、安平及高雄港慰勞燈塔、訊號台工作人員及引水人外，還特別前往澎湖目斗嶼及漁翁島燈塔，親自向堅守崗位的燈塔人員致上最誠摯的敬意與感謝。

為凝聚港區夥伴情誼，展現充滿活力的航海精神，大會也舉辦向來深受港區各界喜愛的系列球類聯誼活動，包括高爾夫球、羽球、桌球及籃球賽事，今年報名情形更為踴躍，總計吸引86隊、超過685人共襄盛舉，有效增進航港各界的交流與互動。

港務公司周永暉董事長於慶祝大會致詞表示，由衷感謝所有長期投入港區建設與航運發展的從業人員，正因為每一位航港人的努力與奉獻，才能共同締造高雄港今日的卓越成績。未來也將持續攜手各界，共同提升港口競爭力，推動臺灣航港產業的數位化及永續發展，以更具韌性的實力，迎接未來的國際競爭。

高雄港

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