美時進軍南韓市場連續出招 一連三波宣布進軍腫瘤及泌尿科藥物市場

美時（1795）積極進軍南韓藥物市場，近期一連三波宣布重大布局。繼2日宣布抗體新藥取得南韓藥證之後，7日再度宣布兩項捷報，一是接手泌尿道藥品Uro-Vaxom南韓市場經銷業務，二是治療前列腺癌藥物enzalutamide正式開賣，強化美時在南韓腫瘤及泌尿科藥物市場布局。

美時曾在2日宣布，全資子公司Alvogen Korea與上海復宏漢霖合作發展的廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC）第一線治療抗體新藥SERPLUMA，已獲韓國食品藥物安全部（MFDS）核准上市，將為南韓ES-SCLC患者提供新的免疫腫瘤治療選擇。

直至7日，美時再度宣布兩項喜訊，一是繼先前與全球生物製藥公司OM Pharma簽署協議，將取得 Uro-Vaxom於南韓之產品權利，而Alvogen Korea已依據相關商業移轉安排，接手Uro-Vaxom於南韓市場之經銷業務。依據該協議之相關商業移轉安排，Alvogen Korea 已自今年7月1日起負責 Uro-Vaxom於南韓之經銷，這項藥品許可證預計將於今年第4季移轉至 Alvogen Korea。

美時表示，Uro-Vaxom為預防復發性泌尿道感染之口服免疫活性產品，具備成熟的臨床應用及長期的市場基礎。該產品目前已於超過40個國家銷售，並於2025年惠及全球超過100萬名患者。Uro-Vaxom的加入將擴大美時泌尿科及感染預防領域的專科藥品組合，並進一步強化美時在南韓此一重要亞洲市場的商業布局。

美時7日發布的另一個喜訊，是子公司 Alvogen Korea已完成學名藥 enzalutamide 於南韓的 Day 1上市，進一步強化美時在南韓此一亞洲重要市場的腫瘤及泌尿科產品組合。enzalutamide為 Xtandi的學名藥，屬於雄性素受體抑制劑，用於治療特定前列腺癌患者。此次 Day 1 上市將為南韓患者提供更多治療選擇，提升這項重要治療藥物的可近性。

由美時自主研發的enzalutamide學名藥自2021年起陸續在全球市場上市。包括南韓在內，目前已於全球超過20個市場商業化，展現美時在複雜腫瘤產品研發及推動全球上市的能力。根據 IQVIA 資料，截至 2026 年第1季止過去 12 個月，南韓 enzalutamide 市場規模約為 530 億韓元（約 3,900 萬美元），過去四年複合年成長率（CAGR）達 19.4%。