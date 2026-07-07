快訊

中聯遭重罰1億6520萬「創史上紀錄」 食藥署細述該公司到底有多惡劣

巴威大到閃不掉！盧廣仲緊急出手 10日演唱會改期、開放退票

巴威颱風攪局！小巨蛋韓流拼盤演唱會喊卡 周末活動接連取消

聽新聞
0:00 / 0:00

美時進軍南韓市場連續出招 一連三波宣布進軍腫瘤及泌尿科藥物市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）積極進軍南韓藥物市場，近期一連三波宣布重大布局。繼2日宣布抗體新藥取得南韓藥證之後，7日再度宣布兩項捷報，一是接手泌尿道藥品Uro-Vaxom南韓市場經銷業務，二是治療前列腺癌藥物enzalutamide正式開賣，強化美時在南韓腫瘤及泌尿科藥物市場布局。

美時曾在2日宣布，全資子公司Alvogen Korea與上海復宏漢霖合作發展的廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC）第一線治療抗體新藥SERPLUMA，已獲韓國食品藥物安全部（MFDS）核准上市，將為南韓ES-SCLC患者提供新的免疫腫瘤治療選擇。

直至7日，美時再度宣布兩項喜訊，一是繼先前與全球生物製藥公司OM Pharma簽署協議，將取得 Uro-Vaxom於南韓之產品權利，而Alvogen Korea已依據相關商業移轉安排，接手Uro-Vaxom於南韓市場之經銷業務。依據該協議之相關商業移轉安排，Alvogen Korea 已自今年7月1日起負責 Uro-Vaxom於南韓之經銷，這項藥品許可證預計將於今年第4季移轉至 Alvogen Korea。

美時表示，Uro-Vaxom為預防復發性泌尿道感染之口服免疫活性產品，具備成熟的臨床應用及長期的市場基礎。該產品目前已於超過40個國家銷售，並於2025年惠及全球超過100萬名患者。Uro-Vaxom的加入將擴大美時泌尿科及感染預防領域的專科藥品組合，並進一步強化美時在南韓此一重要亞洲市場的商業布局。

美時7日發布的另一個喜訊，是子公司 Alvogen Korea已完成學名藥 enzalutamide 於南韓的 Day 1上市，進一步強化美時在南韓此一亞洲重要市場的腫瘤及泌尿科產品組合。enzalutamide為 Xtandi的學名藥，屬於雄性素受體抑制劑，用於治療特定前列腺癌患者。此次 Day 1 上市將為南韓患者提供更多治療選擇，提升這項重要治療藥物的可近性。

由美時自主研發的enzalutamide學名藥自2021年起陸續在全球市場上市。包括南韓在內，目前已於全球超過20個市場商業化，展現美時在複雜腫瘤產品研發及推動全球上市的能力。根據 IQVIA 資料，截至 2026 年第1季止過去 12 個月，南韓 enzalutamide 市場規模約為 530 億韓元（約 3,900 萬美元），過去四年複合年成長率（CAGR）達 19.4%。

南韓 腫瘤 美時

延伸閱讀

中裕愛滋病新藥Trogarzo 獲衛福部TFDA領證通知

健喬營收／6月7.5億元 月增25%、年增31%創歷史新高

韓元新規 24小時交易上路 惟匯價貶至17年低點 當局嚴陣以待

泰宗取得「高劑量鐵」注射劑台灣獨家總代理權 今年10月正式上巿

相關新聞

台股交易時間延至下半3點半？吳東亮：樂見國際接軌 但傳產恐造成衝擊

國內近日傳出台股交易時間延到下午3點半的討論話題，工商協進會理事長吳東亮7日表示，台灣股市這一、兩年來交易量一直快速成長，這是很好的事情，台股已經是全世界第五大的市場。如果能配合世界主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，他認為是一件好事，可與國際市場更接軌。

美時進軍南韓市場連續出招 一連三波宣布進軍腫瘤及泌尿科藥物市場

美時（1795）積極進軍南韓藥物市場，近期一連三波宣布重大布局。繼2日宣布抗體新藥取得南韓藥證之後，7日再度宣布兩項捷報，一是接手泌尿道藥品Uro-Vaxom南韓市場經銷業務，二是治療前列腺癌藥物enzalutamide正式開賣，強化美時在南韓腫瘤及泌尿科藥物市場布局。

AI 掀獵廠潮！世邦魏理仕總經理林敬超：商用不動產全年交易拚新高

世邦魏理仕總經理林敬超7日表示，在AI浪潮推波助瀾下，加速科技業擴廠腳步，許多建商也開始轉向購置廠辦、商辦等商用不動產，預期商用不動產全年交易量可創下歷史新高，至於住宅市場，在台股強勁表現下，預期到年底前仍是「股強房弱」的趨勢。

食安風波擴大 饗賓：自主停用健味香油、全面封存

高雄市政府公布高聖泰公司供應的「健味香油」部分批號不符食品安全規定後，饗賓（7883）集團7日表示，公司於上周獲悉上游供應商爭議後，即啟動預防性處置，全台門市已全面停用、下架並封存相關香油產品；至於日前主管機關公告的大豆沙拉油品項，經全面清查後，確認集團使用產品並未涉及此次問題批號。

東森林口總部年底落成 工程成本增至134億元、總投資150億元

東森（2614）7日公告，旗下東林資產負責興建的東森集團全球營運企業總部「恩典大樓」，因設計調整及近年原物料、人工成本持續攀升，工程興建成本由120億元提高至134.22億元。東森同步宣布，該總部預計今年12月落成啟用，整體投資規模約150億元，將打造結合AI智慧辦公、五星級酒店、展演及會員服務的複合式企業總部。

中聯油脂風波擴大！百貨餐飲啟動清查 新光三越、SOGO 等確認未受影響

中聯油脂油品風波擴大，多家百貨餐飲通路啟動自主檢視機制。新光三越、宏匯、微風、遠東SOGO及三井Lalaport等業者表示，經清查後，旗下餐飲品牌未使用此次事件涉及的問題油品批次，部分業者也已要求餐廳自主更換油品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。