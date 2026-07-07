無咖啡因茶市場規模逾32億 佳格金車推新品攻夏季商機

健康飲食趨勢帶動無咖啡因茶飲市場成長，市調公司尼爾森指出，2025年台灣無咖啡因中式即飲茶市場規模逾新台幣32億元，年成長近3成；因應夏季飲品旺季來臨，佳格與金車近期相繼推出無糖與無咖啡因穀物茶新品，擴大布局即飲茶市場。

佳格今天透過新聞稿表示，國際市調機構KantarWorldpanel觀察，台灣近一年有近7成消費者曾購買無糖即飲茶，顯示無糖茶已成即飲茶市場主流，不僅帶動整體茶飲在非酒精飲料市場的成長動能，也推升穀物茶需求。

佳格表示，看好健康趨勢與穀物茶類崛起契機，台灣家庭購買大麥茶的普及率已拉升至3成以上，顯示消費者將「穀物風味加無咖啡因」視為晚間飲用與取代含糖飲料的重要選項，因此近期推出全新穀物茶品牌，以首款產品蕎麥國寶茶切入即飲茶通路，期望搶攻夏季飲品商機。

另外，金車表示，觀察年輕世代對日常補水與健康飲食的需求持續提升，旗下品牌近期推出無糖麥茶，主打無糖、無咖啡因、無香料，希望滿足全天候飲用需求。

金車表示，根據市場觀察與相關調查顯示，近年無咖啡因茶飲與日常補水型飲品需求穩定成長，特別是Z世代（1997年至2012年間出生）與千禧世代（1980至1990年代出生）對無糖、清爽、少負擔飲品接受度明顯提升，消費者也越來越重視成分透明，無咖啡因飲品逐漸成為日常飲用的選擇之一。

金車向中央社記者表示，看好無糖茶為趨勢，今年將持續推出相關新品。