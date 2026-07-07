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AI掀獵廠潮！世邦魏理仕總經理林敬超：商用不動產全年交易拚新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
世邦魏理仕總經理林敬超。記者朱曼寧／攝影
世邦魏理仕總經理林敬超。記者朱曼寧／攝影

世邦魏理仕總經理林敬超7日表示，在AI浪潮推波助瀾下，加速科技業擴廠腳步，許多建商也開始轉向購置廠辦、商辦等商用不動產，預期商用不動產全年交易量可創下歷史新高，至於住宅市場，在台股強勁表現下，預期到年底前仍是「股強房弱」的趨勢。

林敬超表示，今年工業地產相當暢旺，主要是AI科技大力發展下，讓科技大廠積極「獵廠」，然而市場上優質標的卻相當稀少，目前市場仍是供不應求的狀態，另一方面，由於住宅市場受到政策壓抑，買氣冷清近兩年，許多建商也策略轉向，逐漸朝廠房布局，預期接下來工業地產仍是商用不動產的領頭羊。

此外，林敬超也指出，在今年商用不動產市場表現暢旺下，今年前七月世邦魏理仕已經達到全年業績目標，成長可望再創歷史新高，連國外分公司也相當訝異。

針對住宅市場方面，林敬超認為，在台股漲勢強勁，加上房市受到央行信用管制影響下，除非是剛性需求，否則多數投資人仍會傾向把資金放在股市裡「錢滾錢」，相較於房地產流動性較低，股票進出更具彈性，短期報酬率也相對具有吸引力，在市場預期台股會上漲至5萬點，甚至6萬點的態勢下，預期市場資金仍持續向股市集中，到年底前可能都不會看到大量資金流向房市。

據世邦魏理仕研究部統計，今年上半年全台大型土地及商用不動產成交金額達2,188億元，年增41%，增長主要來自商用不動產交易挹注，土地買賣市場仍未明顯回溫。儘管央行於3月鬆綁第二戶購屋貸款限制，且部分縣市出現落底回升跡象，令特定建商購地意願稍有改善，但在整體房市買氣偏弱、購地貸款限制不變的雙重壓力下，多數建商抱持觀望態度，上半年建商購地金額共436億元，年減28%。

不同於土地市場，商用不動產市場持續創造佳績，上半年投資總額1,266億元，年增92%，主要來自強勁的自用型買盤。受惠於AI浪潮延續，國際大廠對台灣資通訊產品的需求大幅攀升，促使相關業者加速擴廠步伐，上半年全台廠房及物流買賣金額年增279%至968億元，超越去年全年交易規模，成為當前商用不動產市場主流購買標的。

進一步觀察，在科技業聚集效應的推動下，北中南各大科學園區成為交易熱區，園區內廠房交易占今年整體商用不動產成交額近五成，上半年前十大商用不動產交易中，即有六筆坐落在科學園區內，包含美光（Micron）於竹科銅鑼園區購置力積電（6770）廠房，以及日月光投控（3711）集團分別於南科與竹科竹南園區購置五座廠房。

展望下半年投資市場，林敬超表示，在科技業外銷表現優異下，半導體及相關供應鏈業者將持續積極評估合適標的，預期下半年工業地產仍是商用不動產市場交易重點。另一方面，受到台股報酬率飆升的影響，整體不動產市場相形失色，投資人對於購買收益型不動產的意願偏低，預料中短期內商用不動產交易動能仍將高度仰賴自用需求。土地市場上，在央行未進一步放寬信用管制之前，多數建商將維持較為保守的購地策略，上市櫃建商則持續對於六都及新竹地區精華區土地保持關注，預期全年土地市場交易量將較去年小幅回升。

台股 科技 交易量

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