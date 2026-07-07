東森林口總部年底落成！工程成本增至134億元、總投資150億元

東森（2614）7日公告，旗下東林資產負責興建的東森集團全球營運企業總部「恩典大樓」，因設計調整及近年原物料、人工成本持續攀升，工程興建成本由120億元提高至134.22億元。東森同步宣布，該總部預計今年12月落成啟用，整體投資規模約150億元，將打造結合AI智慧辦公、五星級酒店、展演及會員服務的複合式企業總部。

東森公告，此次工程成本增加主要因配合設計調整，加上近年疫情造成全球供應鏈變化，推升原物料價格，營建市場也面臨人力短缺，使工程造價持續攀升，經重新評估後，總興建成本提高至134.22億元。公司強調，此次變更對財務及業務並無重大影響。

東森指出，若以整體投資規模來看，恩典大樓從最初規劃約70億元，歷經國際局勢變動、通膨、原物料及營建成本持續上揚，以及建築規格提升等因素，整體投資已增加至約150億元。即使成本提高，仍維持原有設計理念與建材標準，希望打造具國際水準的企業總部。

配合總部即將完工，東森也公布部分建築特色。恩典大樓由日本設計公司Nihon Sekkei規劃設計，一樓迎賓大廳採用全台唯一、來自盧森堡的96毫米超厚鍍膜膠合玻璃，搭配11公尺挑高、43公尺無樑柱空間，希望兼顧自然採光、節能隔熱及開闊視野，並朝綠建築與智慧建築方向規劃。

東森表示，高規格建材並非單純追求豪華，而是希望提升會員、合作夥伴及國際訪客的使用體驗。恩典大樓定位並非一般出售或出租的商辦大樓，而是作為集團全球營運總部的重要資產，未來將整合辦公、媒體娛樂、會員服務、國際交流等多元功能。

東森恩典大樓樓高199公尺，結合林口台地高度約450公尺，規劃AI智慧辦公室、3,000人展演廳、晶英酒店、景觀平台、健身與餐飲等多元設施，並同步申請台灣綠建築、智慧建築、美國LEED及WELL健康建築等四大標章，預計今年12月正式落成啟用。