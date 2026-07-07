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太普高、長興簽合資協議 共同投資太普高子公司普興

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

太普高（3284）7日宣布，與長興（1717）材料簽署「合資協議書」，雙方將透過共同投資太普高子公司普興的方式合作經營DOP環保版產品業務。

而透過普興辦理1.5億元的現金增資，太普高持股子公司將由100%調整60%，長興公司持股比例為40%，太普高仍將維持對普興公司控制權。

太普高表示，此次與長興合資協議，主要是為共同拓展該公司配合節能及環保趨勢所推出的DOP環保版產品業務，與長興材料正式簽署「合資協議書」，雙方將透過共同投資子公司普興公司方式合作經營標的產品業務。

此次合作係結合雙方技術及市場資源，共同拓展DOP環保版產品市場，惟對該公司本年度財務及業務的實際影響，仍須視後續合作進度、市場發展情形及普興公司完成現金增資等相關程序而定。

依據合資協議內容，普興公司預計辦理現金增資1.5億元，發行普通股1,500萬股，每股面額新臺幣10元。太普高擬放棄現金增資之部分新股優先認購權，並由長興公司以特定人身分足額認購其中800萬股，認購總金額為8,000萬元。預計現金增資完成及相關變更登記程序完成後，普興公司實收資本額將由5,000萬元增加至2億元。

增資 太普高

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