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裕日車：下半年車市有望回溫 新台幣貶值業績承壓

中央社／ 台北7日電

裕日車總經理姚振祥今天評估，下半年台灣車市有機會回溫，較2025年同期持穩，今年整體市場需求不會比去年差，不過新台幣兌美元匯率貶至32元，對裕日車業績有壓力。

裕日車下午舉行NISSAN豪華休旅X-TRAIL新車型發表會，會中姚振祥接受媒體短暫採訪。

展望下半年布局，裕日車指出，除了推出X-TRAIL外，第3季也規劃X-TRAIL e-POWER改款車型，第4季將導入歐洲市場熱銷的QASHQAI e-POWER全新進口車型。

觀察中國大陸車市，姚振祥分析，上半年中國大陸車市並沒有那麼好，外銷狀況不錯，內需市場相對下滑，中國大陸車市競爭劇烈，新款電動車才有機會冒出頭。

談到新台幣匯率近日貶至32元，姚振祥不諱言表示，新台幣匯率貶值走勢，對裕日車有壓力，後續持續觀察。裕日車說明，整體來看，新台幣匯率升值，對裕日車業績相對有利。

裕日車先前評估，今年台灣新車掛牌數目標力拚42萬輛，有機會較去年41.4萬輛成長，台灣豪華車款和電動車款成長可期。

裕日車 台幣匯率

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