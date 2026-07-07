聽新聞
0:00 / 0:00
裕日車：下半年車市有望回溫 新台幣貶值業績承壓
裕日車總經理姚振祥今天評估，下半年台灣車市有機會回溫，較2025年同期持穩，今年整體市場需求不會比去年差，不過新台幣兌美元匯率貶至32元，對裕日車業績有壓力。
裕日車下午舉行NISSAN豪華休旅X-TRAIL新車型發表會，會中姚振祥接受媒體短暫採訪。
展望下半年布局，裕日車指出，除了推出X-TRAIL外，第3季也規劃X-TRAIL e-POWER改款車型，第4季將導入歐洲市場熱銷的QASHQAI e-POWER全新進口車型。
觀察中國大陸車市，姚振祥分析，上半年中國大陸車市並沒有那麼好，外銷狀況不錯，內需市場相對下滑，中國大陸車市競爭劇烈，新款電動車才有機會冒出頭。
談到新台幣匯率近日貶至32元，姚振祥不諱言表示，新台幣匯率貶值走勢，對裕日車有壓力，後續持續觀察。裕日車說明，整體來看，新台幣匯率升值，對裕日車業績相對有利。
裕日車先前評估，今年台灣新車掛牌數目標力拚42萬輛，有機會較去年41.4萬輛成長，台灣豪華車款和電動車款成長可期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。