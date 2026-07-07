快訊

致癌油風暴！中聯延誤通報情節重大 石崇良：重罰1.65億元史上最高

台灣1制度換2300萬名「免費稽查員」！老外讚：全球稅務機關都汗顏

一隻貓改寫巴西隊命運？世界盃後網瘋傳「貓咪詛咒」：3年前怨念還在

創疫後新高 桃機上半年旅運量2,578萬人次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

桃園國際機場旅運需求持續升溫。桃園機場公司表示，2026年上半年旅運量突破2,578萬人次，較2025年同期成長9%，更較疫情前的2019年同期增加6%，顯示國際航空市場已穩健超越疫情前水準，國門運輸動能持續攀升。

機場公司指出，今年暑假將迎來全年旅運高峰，預估7、8月航班起降約4.6萬架次，平均每日超過750架次，較2019年及2025年同期均有成長。為因應大量旅客，機場公司已協調各駐場單位強化人力調度、優化航廈動線及營運管理，全力維持通關效率與服務品質。

機場公司提醒，暑假尖峰期間旅客應提早3小時抵達機場，並善用網路報到、自助報到、自助行李託運及e-Gate自動通關等智慧化服務，也可透過桃園機場官網及APP即時查詢安檢等候時間，掌握最新通關資訊。

除提升運輸量能外，機場公司也同步推出多項暑期活動，希望讓旅客從踏入國門開始，就能感受台灣的人文特色。今年航廈推出「島嶼之光 國門啟航」藝文系列活動，自6月底起陸續安排音樂、舞蹈、馬戲及跨界展演，豐富候機體驗；「飛向雲端 守護平安」飛安宣導活動則透過第一、第二航廈實境解謎方式，推廣飛航安全知識，活動將持續至8月底。

此外，第四屆「2026桃園機場體驗營」預計7月中旬開放報名，共規劃3梯次、108個名額，較去年增加近三成，並首度納入第三航廈北廊廳導覽，結合中華航空（2610）、長榮航空（2618）及星宇航空（2646）等資源，安排模擬機艙、修護棚廠及機場空、陸側巡禮等課程，讓學員深入了解機場營運。

機場公司表示，桃園機場不僅是旅客出入境的重要門戶，也是國際旅客認識台灣的第一站。面對持續成長的旅運需求，將持續攜手機場大聯盟夥伴，透過智慧化服務、優化營運效率及多元活動，提升旅客通關與候機體驗，打造兼具效率與人文溫度的國際機場。

桃園機場 疫情 桃機

延伸閱讀

桃機飛安宣導活動登場 闖關抽亞洲來回機票

下半年旅遊戰開打！可樂×星宇全航線7折起 東南主推冬遊義大利省10%

暑假出國熱潮再起 華南產旅綜險保障一次到位

置地廣場桃園B區建案超出航空限高 國壽：維護飛安第一

相關新聞

創疫後新高 桃機上半年旅運量2,578萬人次

桃園國際機場旅運需求持續升溫。桃園機場公司表示，2026年上半年旅運量突破2,578萬人次，較2025年同期成長9%，更較疫情前的2019年同期增加6%，顯示國際航空市場已穩健超越疫情前水準，國門運輸動能持續攀升。

泰宗取得「高劑量鐵」注射劑台灣獨家總代理權 今年10月正式上巿

泰宗（4169）7日宣布，取得國際血液製劑大廠-CSL（傑特貝林）集團高劑量鐵注射劑-鐵林傑注射輸注液的獨家總代理權，可取代部分開刀病患之輸血需求以降低輸血之風險及緩解血荒壓力。泰宗近期召開行銷大會、整合業務與行銷團隊資源、加速市場滲透率，這項產品預計今年10月正式上市。

吳東亮：延長交易有利AI族群 不利傳產表現 應有配套支持璞玉發光

台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮今日針對台股交易可能延長案提出他的看法，他說，台股目前已經是全球第五大股票市場。如果能配合國際主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，讓台灣資本市場與國際接軌，他覺得未必是壞事。但他提醒台灣目前仍存在K型經濟現象， 如果交易時間延長，政府也應思考相關配套。他建議可考慮調整保險公司的RBC（資本適足率）規範，適度提高其投資這些優質股票的誘因，讓更多資金投入市場。

賴清德：台灣要從科技製造中心，轉化為科技籌資中心

總統賴清德今天指出，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，這個市場會以台灣領先世界的半導體與AI產業鏈為基礎，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心，讓資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台。

管制已經夠了！賴正鎰：下半年房市將出現罕見現象

根據鄉林（5531）不動產統計，今年上半年六都預售市場推案戶數不到3萬戶，較去年同期4萬7,657戶，大減近四成；總銷金額也較去年同期大幅縮水逾4,000億元。

富人版圖大洗牌！六都最富里在山上、最均富里在台南

經歷一整年的股市資金大浪，富豪版圖出現大洗牌，住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元，冠居六都。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。