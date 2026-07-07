創疫後新高 桃機上半年旅運量2,578萬人次

桃園國際機場旅運需求持續升溫。桃園機場公司表示，2026年上半年旅運量突破2,578萬人次，較2025年同期成長9%，更較疫情前的2019年同期增加6%，顯示國際航空市場已穩健超越疫情前水準，國門運輸動能持續攀升。

機場公司指出，今年暑假將迎來全年旅運高峰，預估7、8月航班起降約4.6萬架次，平均每日超過750架次，較2019年及2025年同期均有成長。為因應大量旅客，機場公司已協調各駐場單位強化人力調度、優化航廈動線及營運管理，全力維持通關效率與服務品質。

機場公司提醒，暑假尖峰期間旅客應提早3小時抵達機場，並善用網路報到、自助報到、自助行李託運及e-Gate自動通關等智慧化服務，也可透過桃園機場官網及APP即時查詢安檢等候時間，掌握最新通關資訊。

除提升運輸量能外，機場公司也同步推出多項暑期活動，希望讓旅客從踏入國門開始，就能感受台灣的人文特色。今年航廈推出「島嶼之光 國門啟航」藝文系列活動，自6月底起陸續安排音樂、舞蹈、馬戲及跨界展演，豐富候機體驗；「飛向雲端 守護平安」飛安宣導活動則透過第一、第二航廈實境解謎方式，推廣飛航安全知識，活動將持續至8月底。

此外，第四屆「2026桃園機場體驗營」預計7月中旬開放報名，共規劃3梯次、108個名額，較去年增加近三成，並首度納入第三航廈北廊廳導覽，結合中華航空（2610）、長榮航空（2618）及星宇航空（2646）等資源，安排模擬機艙、修護棚廠及機場空、陸側巡禮等課程，讓學員深入了解機場營運。

機場公司表示，桃園機場不僅是旅客出入境的重要門戶，也是國際旅客認識台灣的第一站。面對持續成長的旅運需求，將持續攜手機場大聯盟夥伴，透過智慧化服務、優化營運效率及多元活動，提升旅客通關與候機體驗，打造兼具效率與人文溫度的國際機場。