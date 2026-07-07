泰宗取得「高劑量鐵」注射劑台灣獨家總代理權 今年10月正式上巿

泰宗（4169）7日宣布，取得國際血液製劑大廠-CSL（傑特貝林）集團高劑量鐵注射劑-鐵林傑注射輸注液的獨家總代理權，可取代部分開刀病患之輸血需求以降低輸血之風險及緩解血荒壓力。泰宗近期召開行銷大會、整合業務與行銷團隊資源、加速市場滲透率，這項產品預計今年10月正式上市。

泰宗生技表示，貧血問題在當前社會中越來越受到關注，隨著高齡化社會來臨及缺鐵性貧血盛行率持續攀升，高劑量鐵注射劑可廣泛應用於術前快速改善中重度缺血性貧血、因腸胃道疾病/手術無法有效以口服鐵劑補充鐵質、因慢性腎臟病造成的缺鐵、因腫瘤化療而抑止骨髓造血之相關貧血及無血醫療等多元臨床情境。

公司強調，藉由精準涵蓋上述龐大且未被滿足的臨床應用，依循歐美先進國家及中日韓上市後的市場高滲透率，顯示台灣上市後的潛在商機可期。

泰宗生技表示，鐵林傑注射輸注液（Ferinject injection）為一種高劑量的靜脈注射鐵劑，擁有高穩定性和緩慢釋放的藥動特性，能夠有效緩解病患的缺鐵狀態。與市場上現有的低劑量鐵注射劑相比，目前市面上鐵注射劑因注射後會快速釋放鐵，而僅能以每次緩慢輸注(15-30分鐘/次)的方式提供低劑量的鐵，因此需要多次注射才能有效達到緩解貧血之症狀。

鐵林傑在治療時間和注射次數上都具有優勢，病患只需一次或兩次注射即可達到所需的補鐵效果，進而緩解貧血症狀，從而顯著減少了醫療資源的消耗和病患的就診時間。這將不僅提升病患的生活品質，也有助於減輕醫療體系的負擔。

泰宗董事長徐煥清指出，鐵林傑的引入將使泰宗在鐵注射劑市場中占據有利位置。隨著鐵林傑產品的上市，將利用其在臺灣醫療領域深耕20年的通路優勢，迅速展開市場推廣，預期於今年10月正式上線。且依循鐵林傑於全球十大醫藥先進國(美國、日本、英國、德國、澳洲等)及中國大陸/韓國等亞洲國家上市後迅速穩定的打入市場並取得一定之市場占有率，後續對於泰宗的營收貢獻非常可期。

泰宗深耕台灣醫療通路逾20年，目前銷售團隊已100%覆蓋全台的醫學中心，在區域與地區醫院的覆蓋率亦高達90%，產品線精準切入未被滿足的臨床醫療需求等領域。在充沛的營運現金流支撐下，旗下兩大明星級產品-預防反覆性泌尿道感染新藥「U101」及肝癌術後檢測平台「CatCHimera」，也預期將在未來為公司帶來可觀的獲利效果。