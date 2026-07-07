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吳東亮：延長交易有利AI族群 不利傳產表現 應有配套支持璞玉發光

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台新新光金控董事長，同時也是工商協進會理事長吳東亮今日主持協進會第278次公亮紀念講座前受訪表示，台股延長交易有利AI族群續揚， 卻不利傳產表現， 應有配套支持璞玉公司發光。記者簡永祥／攝影
台新新光金控董事長，同時也是工商協進會理事長吳東亮今日主持協進會第278次公亮紀念講座前受訪表示，台股延長交易有利AI族群續揚， 卻不利傳產表現， 應有配套支持璞玉公司發光。記者簡永祥／攝影

台新新光金控董事長、工商協進會理事長吳東亮今日針對台股交易可能延長案提出他的看法，他說，台股目前已經是全球第五大股票市場。如果能配合國際主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，讓台灣資本市場與國際接軌，他覺得未必是壞事。但他提醒台灣目前仍存在K型經濟現象， 如果交易時間延長，政府也應思考相關配套。他建議可考慮調整保險公司的RBC（資本適足率）規範，適度提高其投資這些優質股票的誘因，讓更多資金投入市場。

吳東亮說，台灣股市近一、兩年的交易量成長非常快，目前已經是全球第五大股票市場，如果能配合國際主要交易所的交易時間，適度延長交易時段，讓台灣資本市場與國際接軌，我覺得未必是壞事。台股若延長交易，現在表現最好的產業主要集中在半導體、AI、IPC等領域，預料會延續漲勢，但仍有許多傳統產業的優質公司需要市場支持。

他認為，如果交易時間延長，政府也應思考相關配套。他建議，可考慮調整保險公司的RBC（資本適足率）規範，適度提高其投資這些優質股票，也就是大家提到的「璞玉公司」的誘因，讓更多資金投入市場。

此外，吳東亮說，台新新光金控股東會有股東建議投資運動產業，他也正面回應說金控確實會持續思考，現在已有一些相關布局，例如新光人壽本來就有贊助拳擊等運動賽事，已經開始接觸運動領域。

至於未來是否進一步成立球隊或收購球隊，如果有合適機會，他表示當然會評估，但現階段沒有可以對外說明的內容。

吳東亮並針對行政院呼籲企業加薪，他認同企業幫員工加薪絕對是好事。只要公司有賺錢，就應該與員工分享成果。他以金融業來說，多年來幾乎每年都有調薪，這本來就是正常的經營模式。有獲利，就應該給同仁更好的薪資與獎勵。

吳東亮 新光金控 台股

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