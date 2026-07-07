南北置產思維分歧！富豪在地選擇揭曉

財政部近期公布2024年《綜合所得稅申報核定統計專冊》，住商機構根據資料，彙整綜合所得稅平均數、中位數數據，羅列出六都「最富」與「最均富」里的各前三名里。

數據顯示，雙北市「最富」里皆位處傳統豪宅聚落，如北市即由陽明山仰德大道二段的永福里奪冠，而新北市則是新店華城路、青山路獨棟別墅聚落的下城里拿下；至於桃園市，則由位處中壢區行政中心的六和商圈金華里獲得。

中南部「最富」里則沒有懸念，皆位處新興豪宅重劃區，如台中西屯七期重劃區的惠來里、台南善化LM特區的蓮潭里、高雄前鎮亞洲新灣區內的建隆里。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，資料顯示，南北富豪置產思維分歧，雙北市富豪注重環境的清幽與隱密，更鍾情山邊別墅；而中南部高資產族則青睞有規劃的街廓、新穎的建築外觀及現代化物業管理的新興重劃區。

另據統計，六都「最均富」里全由新興豪宅重劃區拿下，例如北市內湖四期重劃區的寶湖里、新北央北重劃區的中山里、桃園青埔重劃區的青溪里、台中七期重劃區的惠來里、台南LM特區的蓮潭里及高雄美術館特區的龍水里。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，近期資本市場大浪讓高資產族群置產思維轉變，不少業主願意改善生活品質，轉進好的不動產，北部的高資產客回頭轉進別墅。中南部由於新豪宅的設計與規劃讓新買家願意轉進重劃區。

整體而言，徐佳馨認為，隨著打房政策延續，高資產族群置產思維更傾向於具長期持有價值的資產，因此該物件是否具有抗跌保值空間，也將被視為豪宅未來買氣的關鍵。