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賴清德：台灣要從科技製造中心 轉化為科技籌資中心

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
總統賴清德說，政府的目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克。記者鍾張涵／翻攝總統府直播
總統賴清德說，政府的目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克。記者鍾張涵／翻攝總統府直播

總統賴清德今天指出，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，這個市場會以台灣領先世界的半導體與AI產業鏈為基礎，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心，讓資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台

賴清德今（7）天出席「2026台灣創投暨私募投資年會」，他上台時，先感謝創投、私募股權、金融及產業界長期支持台灣新創發展。並表示，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克，讓台灣從科技製造中心進一步轉化為科技籌資中心，吸引更多國際企業選擇並投資台灣，為台灣注入下一階段成長的關鍵動能。

賴清德說，今年年會主題是「BEYOND－創新與全球鏈結」，正呼應台灣此刻面對的挑戰與機會。面對全球產業鏈重組、AI浪潮加速發展以及地緣政治帶來的新局勢，各國都更加重視可信賴的夥伴關係，也更加重視產業、技術、資金與市場間的國際連結。

他說，面對新的國際競爭，台灣不能只守住既有優勢，更要把半導體、人工智慧與新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力。

賴清德說，政府的目標是打造台灣成為亞洲的那斯達克。為了實現這個目標，金管會已經在去年十月正式啟動「亞洲創新籌資平台」。這個平台將聚焦在AI、半導體、智慧製造、生技醫療、國防航太等國家政策重點產業，以「板塊合擊」策略，串聯創櫃、興櫃、創新板、上櫃與上市市場，並且搭配股票與債券市場雙主軸，協助創新企業在不同成長階段都能取得所需資金與市場支持。

台灣在去年已完成《產業創新條例》的修法工作，鼓勵企業落實AI與數位綠色雙軸轉型，降低有限合夥創投事業適用門檻，放寬天使投資人投資新創的租稅優惠。賴清德表示，未來政府也會持續精進制度、放寬外國企業來臺掛牌、提高轉板彈性，擴大多元籌資工具，讓資本市場更有力地支持產業創新與轉型，也為創新企業提供更完整的後續籌資與市場發展路徑。要吸引國際資本長期布局，台灣除了完整的科技產業鏈，也具備民主法治、自由市場、創業精神以及可信賴的產業夥伴。這些優勢正是全球企業、人才與資金選擇台灣的重要基礎。

資本市場 賴清德 平台

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