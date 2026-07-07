興大育成企業智耕創新勇奪2026傑出生技產業獎 開創慢性病飲食新解方

國立中興大學育成企業智耕創新憑藉領先業界的精準營養調控系統，以及在慢性腎臟病與糖尿病飲食管理上的創新成果，榮獲生技界最高榮譽「2026傑出生技產業獎－傑出新創獎」，並將於7月16日登台受獎，為中興大學創新育成體系再添亮眼成績。

智耕創新成立於2018年，目前進駐中興大學創新育成中心，以精準營養技術為核心，持續推動技術研發、產品量產與市場應用，將農業栽培技術延伸至健康醫療照護領域，展現興大在農業生技及跨域創新上的育成能量。

慢性腎臟病與糖尿病為台灣兩大國病，患者在日常飲食上往往面臨重重限制。腎臟病患者需留意鉀與蛋白質攝取，糖尿病患者則須長期管理醣類；許多患者與家屬常因食材選擇有限、備餐程序繁複，而難以長期兼顧營養與用餐品質。

智耕創新團隊看見此一需求，透過跨領域合作建立獨家的「精準營養調控系統」，從田間栽培與作物生理著手調整營養組成，成功開發低鉀蔬菜、天然低蛋白米、控醣蔬菜及控醣軟糙米等機能性食材。

針對腎臟病飲食需求，團隊降低蔬菜與米食中的鉀及蛋白質含量，同時保留原有型態、口感與食用方式，讓特殊營養飲食更易融入日常。針對控醣需求，團隊則將鉻營養元素導入蔬菜與主食，其中鉻有助於維持醣類正常代謝，讓日常飲食兼顧營養、飽足與口感。

智耕創新的產品具備專利技術、第三方檢驗與科學研究支持。目前公司已取得多項臺灣發明專利，低鉀蔬菜亦與多家醫學中心合作完成人體臨床研究，成果發表於科學期刊；控醣系列則已完成動物試驗驗證，展現從研發走向科學驗證與市場應用的成果。

智耕創新並透過「腎食堂」、「醣食堂」等品牌，整合主食、蔬菜與日常飲食產品，讓患者與家屬能在同一平台取得更多元的飲食選擇；同時持續推動在地契作，以提升農產品的附加價值，串聯農業生技、健康醫療照護與永續發展。

智耕創新董事長黃明發藥師表示：「我們不只是在做農業，而是在用生物科技打造精準醫療的前導防線。秉持『Farm before Pharm』理念，我們希望把安心、美味與科學重新帶回餐桌，讓慢性病患者重新享受『好好吃飯』的幸福。」

此次智耕創新獲獎，不僅肯定團隊在精準營養與農業生技領域的創新成果，也再次展現中興大學創新育成中心協助企業推動技術落地與產業發展的成果。

展望未來，黃明發說，智耕創新將持續深化精準營養技術，開發更多符合慢性病及高齡者營養需求的機能性食材，並逐步拓展海外市場。