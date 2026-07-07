辦公升級需求發酵 第2季北市商辦去化逾9,000坪、創近一年單季新高

據世邦魏理仕研究部最新統計，2026年第2季台北市中心優質辦公室總淨去化量為9,154坪，寫下近一年來單季新高。隨著企業租戶陸續進駐新建大樓，近兩年新完工大樓進駐率逐漸升高，加上不少企業獲利穩健，整體擴張與升級需求同步提升，市場去化表現明顯轉強。

與此同時，今年上半年無新大樓落成，加以搬遷活動熱絡，台北市中心A辦及B辦空置率連兩季下降，整體優質辦公室平均空置率自去年底的8.1%減少至今年第2季的6.7%。

成交租金方面，第2季台北市中心A辦及B辦平均每坪月租金各為3,118元、1,967元，分別較首季成長0.5%、0.7%。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶分析，租金成長原因，市場上逾八成搬遷交易集中於多棟低屋齡且租金高於路段行情之辦公大樓，因而帶動平均租金水準上揚。隨著A辦與B辦的平均租金差距擴大至59%，部分租戶在時間及成本的考量下，可能選擇於原地續約，為未來數季B辦市場的租金和空置表現形成支撐。

今年底前，台北市中心預計將迎來四棟新大樓完工，合計為市場增添約2.1萬坪的可租賃面積。世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，有鑑於下半年新增供給量體對全體市場衝擊有限，且部分興建中大樓預租情況良好，加上特定大樓房東預留自用之面積可能提高，預測今年底平均空置率僅將小幅升至7.4%。

租金方面，李嘉玶認為，企業租戶基於工作環境與品牌形象等考量因素，對辦公室升級的興趣十分濃厚，且持續調整對於優質商辦空間的租金認知，同時間高昂的營建成本讓新建大樓房東對成交租金水準有所堅持，整體議價空間仍然有限，預測今年全年台北市中心A辦平均租金年增率達1.1%。