改裝效益發酵 新光三越上半年業績增兩成、卡利 HIGH 檔拚四成成長

迎接暑假與粉絲經濟熱潮，新光三越推出年度大型檔期「夏天卡利HIGH」，自7月起陸續展開，除會員使用SKM Pay最高可享7%回饋外，也導入「購物管家－新新」試算服務與「最佳划手闖關賽」等互動活動，全檔期預估業績年增近四成。

新光三越7日表示，受惠於來客回溫、改裝效益與新品牌導入帶動，2026年上半年全台業績年增超過兩成，年中慶檔期表現亦符合預期、成長逾兩成。即使扣除台中中港店回歸營運及台南小北門新店開出等因素，既有店業績仍維持成長，顯示消費動能持續回升。

新光三越指出，今年上半年來客數年增逾一成，主要受台中店回歸與新店效應帶動；客單價則成長約3%。此外，今年改裝規模較去年更大，包括台北南西店、A8館與左營店等均大幅調整，並同步導入新品牌與熱門餐飲店，進一步推升來客與消費表現。

新光三越也透露，將於今年10月底結束營業的台南中山店，近期業績明顯爆發，較平日成長約三倍，展現消費者回流與話題效應。

就品類觀察，新光三越表示，上半年以超市、家庭用品、女性雜貨與活動業績表現最佳；高端珠寶與精品腕錶等高端消費動能亦維持穩健。此外，娛樂型消費明顯升溫，包括IP快閃店、展覽與親子活動皆有亮眼成績，帶動年輕族群與家庭客層回流。

展望第3季，新光三越表示，早秋名品已陸續上市，接下來將迎來父親節檔期、早秋新品與多場展覽活動，包括8月底A8館將登場的「皮克敏」快閃店，預期將持續帶動人流。

此外，暑假向來是餐飲業績最旺的季節，搭配七夕商機與年輕客聚餐需求，可望推升餐飲消費；3C產品方面，受「卡利HIGH」回饋刺激，加上展覽活動吸引年輕族群，買氣亦明顯增溫。新光三越透露，6月Nintendo Switch銷售表現亮眼，市場預期9月可能調漲價格，因此看好暑假檔期買氣可望延續。

新光三越推出「夏天卡利HIGH」檔期，隨著BTS話題再度升溫，相關肖像角色周邊將於7月22日當週限量推出，可望進一步帶動年輕客群消費。在線上布局方面，新光三越6月推出的「SKM BEAUTY」與「SKM MEN’S」雙專館反應熱烈，成功引流超過五成純數位年輕新客（25至35歲），其中外縣市客群占比高達七成。

配合「夏天卡利HIGH」檔期，雙專館將於7月9日至19日加碼推出線上獨家10%點數回饋，單筆消費滿5,000元贈5,000點，並同步累計線上線下會員點數，進一步強化全通路會員經營。