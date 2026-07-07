上半年廠房物流交易近千億 超去年全年、科學園區廠房包下近半成交額

CBRE世邦魏理仕台灣總經理林敬超7日在2026年中媒體記者會中表示，受惠於AI浪潮延續，國際大廠對台灣資通訊產品的需求大幅攀升，讓相關業者加速擴廠步伐，上半年全國廠房及物流買賣金額年增279%、至968億元，超越去年全年交易規模，成為當前商用不動產市場主流購買標的。

世邦魏理仕資本市場部資深董事江晁瑄進一步分析，在科技業聚集效應的推動下，北中南各大科學園區成為交易熱區，園區內廠房交易占今年整體商用不動產成交額近五成。今年上半年前十大商用不動產交易中，即有六筆坐落在科學園區內，包含美光於竹科銅鑼園區購置力積電廠房，以及日月光投控集團分別於南科與竹科竹南園區購置五座廠房。

2026年上半年因國內自用型買盤需求強勁，推升國內商用不動產投資總額為1,266億元，年增率高達92%。

展望下半年投資市場後市，世邦魏理仕總經理林敬超表示，在科技業外銷表現優異下，半導體及相關供應鏈業者將持續積極評估合適標的，預期下半年工業地產仍是商用不動產市場交易重點。

另一方面，林敬超認為，受到台股報酬率飆升的影響，整體不動產市場相形失色，投資人對於購買收益型不動產的意願偏低，預料中短期內商用不動產交易動能仍將高度仰賴自用需求。

土地市場上，林敬超分析，在央行未進一步放寬信用管制之前，多數建商將維持較為保守的購地策略，上市櫃建商則持續對於六都及新竹地區精華區土地保持關注，預期今年全年土地市場交易量將較去年小幅回升。」

據世邦魏理仕研究部統計，2026年上半年全台大型土地及商用不動產成交金額為2,188億元，與去年同期相比大幅成長41%，惟此一增長主要來自商用不動產交易挹注，土地買賣市場仍未明顯回溫。

儘管央行於三月份鬆綁第二戶購屋貸款限制，且部分縣市出現落底回升跡象，令特定建商購地意願稍有改善，但在整體房市買氣偏弱、購地貸款限制不變的雙重壓力下，多數建商抱持觀望態度，上半年建商購地金額共計436億元，較去年同期下滑28%。