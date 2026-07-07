中纖5月稅後純益1.02億元、年增383% 資產處分挹注業外獲利

中纖（1718）公告自結獲利數字，5月稅後純益1.02億元，年增383.33%，每股純益（EPS）0.08元；加計4月、第1季獲利數字，前五月EPS0.35元，超越去年全年表現。中纖上月公告，已完成處分關係企業台中商銀1.9萬餘張股票；法人指出，業外處分利益進補，為中纖獲利增添動能。

中纖先前公告，於4月29日至6月29日間，完成出售台中銀（2812）普通股19,753,570股，平均每股交易價格約19.39元，交易總金額3.82億元、處分利益2.28億元。中纖持股台中銀21.22％，為台中商銀第一大股東。據中纖公告，旗下持有台中銀約21.22％股權，採權益法評價認列相關投資損益。

中纖持股44%的子公司磐亞（4707），也公告5月自結獲利數字5,700萬元，相較去年同期，轉虧為盈；每股純益（EPS）0.14元。

磐亞近期法說會上釋出轉型計畫，未來規劃跨入AI領域，將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。至於最新進度，該公司表示，目前仍在與客戶洽談中。

此外，磐亞也表示，公司近年持續擴大產品應用版圖，逐步切入電子化學品及AI特殊應用材料等高附加價值領域。磐亞指出，目前相關產品主要提供客戶進行添加測試，並作為配方材料導入終端半導體應用，公司現階段以配合客戶開發需求、協力研發為主。至於產品後續能否順利通過終端半導體業者驗證、進一步導入供應鏈，仍須視客戶的開發及驗證進度而定。

至於EG、EOD等石化產品本業，中纖、磐亞表示，受上游原油、乙烯等原料價格回落影響，且中國大陸低價產品競爭，價格仍相對承壓。