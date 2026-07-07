快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

中纖5月稅後純益1.02億元、年增383% 資產處分挹注業外獲利

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中纖（1718）公告自結獲利數字，5月稅後純益1.02億元，年增383.33%，每股純益（EPS）0.08元；加計4月、第1季獲利數字，前五月EPS0.35元，超越去年全年表現。中纖上月公告，已完成處分關係企業台中商銀1.9萬餘張股票；法人指出，業外處分利益進補，為中纖獲利增添動能。

中纖先前公告，於4月29日至6月29日間，完成出售台中銀（2812）普通股19,753,570股，平均每股交易價格約19.39元，交易總金額3.82億元、處分利益2.28億元。中纖持股台中銀21.22％，為台中商銀第一大股東。據中纖公告，旗下持有台中銀約21.22％股權，採權益法評價認列相關投資損益。

中纖持股44%的子公司磐亞（4707），也公告5月自結獲利數字5,700萬元，相較去年同期，轉虧為盈；每股純益（EPS）0.14元。

磐亞近期法說會上釋出轉型計畫，未來規劃跨入AI領域，將活化既有土地、廠房、水電等基礎設施優勢，並廣泛整合各界專業夥伴，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台。至於最新進度，該公司表示，目前仍在與客戶洽談中。

此外，磐亞也表示，公司近年持續擴大產品應用版圖，逐步切入電子化學品及AI特殊應用材料等高附加價值領域。磐亞指出，目前相關產品主要提供客戶進行添加測試，並作為配方材料導入終端半導體應用，公司現階段以配合客戶開發需求、協力研發為主。至於產品後續能否順利通過終端半導體業者驗證、進一步導入供應鏈，仍須視客戶的開發及驗證進度而定。

至於EG、EOD等石化產品本業，中纖、磐亞表示，受上游原油、乙烯等原料價格回落影響，且中國大陸低價產品競爭，價格仍相對承壓。

中纖 EPS 股票

延伸閱讀

中纖、南亞轉型 買盤青睞

隔一個周末後 中石化繼續大漲、衝進成交量前十…有什麼利多？

鋼聯營收／6月1.9億元、年增62% 與稅前盈餘雙雙成長

創意6月合併營收創新高 月增5% 衝上49億元

相關新聞

管制已經夠了！賴正鎰：下半年房市將出現罕見現象

根據鄉林（5531）不動產統計，今年上半年六都預售市場推案戶數不到3萬戶，較去年同期4萬7,657戶，大減近四成；總銷金額也較去年同期大幅縮水逾4,000億元。

富人版圖大洗牌！六都最富里在山上、最均富里在台南

經歷一整年的股市資金大浪，富豪版圖出現大洗牌，住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元，冠居六都。

六都最富里出爐，北市陽明山勇奪第一

富豪版圖又出現洗牌，住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元，冠居六都；但若論六都最均富里，則鄰近台南市南科的LM特區蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約達178.1萬元奪下。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，本次資料可發現南北富豪置產版圖分歧，雙北富豪更鍾情山邊別墅，而中南部高資產族群則選擇移居新興重劃區。

韓股早盤挫低逾4% 摩根：一方向可掌握韓國結構性成長機會

韓股近日波動異常高，7日早盤挫低逾4%；2026年韓國股市波動明顯升高，除漲多後的獲利了結壓力外，追蹤韓股的槓桿型ETF受到全球資金追捧，也使市場對消息面與資金流向更為敏感，高波動可能逐漸成為市場新常態，但短期震盪未必反映基本面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。