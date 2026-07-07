新光三越上半年業績增逾2成 暑假檔再拚成長近4成

暑假消費旺季正式展開，新光三越7日宣布推出年度暑假檔期「夏天卡利HIGH 就是購划算」，7月9日至8月13日攜手11家銀行推出刷卡優惠，會員最高可享7%回饋，並升級AI購物服務搶攻暑假商機。新光三越表示，今年1至6月全台業績較去年同期成長逾兩成，其中超市、家庭用品、女性雜貨及各類展演活動表現亮眼，高端珠寶與精品腕錶買氣也維持穩健，隨著暑假檔期登場，預估全檔業績可望較去年同期成長近四成。

新光三越觀察，今年上半年消費動能持續回溫，除民生日常消費維持成長外，高端消費力道依舊穩定，珠寶、高級腕錶等精品品類表現持續亮眼；另一方面，IP快閃店、展覽及親子體驗活動也成功帶動來客與消費，成為百貨集客的重要引擎。

此次「夏天卡利HIGH」主打不限店別、不限線上線下累積消費，會員持11家指定銀行信用卡，單卡累計消費滿1萬元可享4% skm points回饋、滿6萬元回饋5%、滿30萬元回饋6%，搭配skm pay單筆消費滿3,000元再加碼1%，最高可享7%回饋，希望透過跨通路累積回饋方式，提高會員消費意願。

除了回饋優惠外，新光三越也升級數位會員服務，「購物管家－新新」新增回饋試算功能，會員只要輸入商品金額或信用卡資訊，即可快速比較各家銀行優惠方案，協助消費者找出最划算的刷卡方式；APP內「最佳划手闖關賽」也同步續推，讓會員可隨時掌握累積消費進度。

新光三越表示，今年6月推出SKM BEAUTY與SKM MEN'S兩大線上專館後反應熱烈，成功吸引逾五成25至35歲純數位新客加入，其中外縣市客群占比高達七成，顯示線上通路已突破百貨實體商圈限制。本次暑假檔也同步祭出線上加碼活動，指定期間單筆消費滿5,000元即可享10%點數回饋，持續擴大數位會員經營。

因應父親節檔期到來，新光三越也觀察到男性消費需求持續升溫，今年特別整理「男人升級清單」，推薦AI智慧電鬍刀、AI智慧家電、數位相機及日系機能抗高溫穿搭等四大送禮趨勢；美妝方面則集結120個品牌，聚焦「醫美級保養」及「原生感底妝」兩大潮流，鎖定補水、補光、補彈等保養需求，以及妝養合一、水光妝感等彩妝趨勢。

此外，暑假期間全台各店也將串聯超過百場活動，包括BT21全球獨家限定卡友禮、八三夭演唱會門票回饋，以及柯南、皮克敏、樂高等人氣IP快閃展，並規劃戰鬥陀螺交流賽、藝術展及親子體驗活動，希望結合購物、美食、娛樂與展演內容，帶動暑假人潮與消費商機。