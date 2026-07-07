管制已經夠了！賴正鎰：下半年房市將出現罕見現象

根據鄉林（5531）不動產統計，今年上半年六都預售市場推案戶數不到3萬戶，較去年同期4萬7,657戶，大減近四成；總銷金額也較去年同期大幅縮水逾4,000億元。

鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，第七波金融管制以來，市場降溫「結構校正」，到今年9月屆滿兩年「應該已經夠了」，他建議央行第三季起「水龍頭再開大些」，讓軟著陸的房地產慢慢回到健康有序的市場機制。

賴正鎰表示，央行信用管制、建商普遍放慢推案節奏；另一方面，2021至2023年間的預售推案陸續完工，市場進入交屋與核貸壓力測試期，2026年下半年台灣房市將出現少見的「供給急縮、交屋湧現」雙重現象。

房市已由過去的快速擴張，轉入「去化優先、資金為王、個案表現」階段，六都全年推案約6萬戶、總銷規模1.5兆元，呈現「量縮、價穩」格局。

根據統計，「建照推案量」與「土地交易量」在今年上半年皆呈現萎縮，且據各建築開發公會會員申報開工及市調資料，2026年H1六都總推案戶數約2.89萬戶、總銷8,354億元。

觀察六都推案表現，台北市衰退幅度最大，上半年僅推出1,574戶，較去年同期減少55%，總銷金額也腰斬；台中（2812）市同樣出現明顯修正，推案戶數由去年同期13,853戶降至6,746戶、年減39%，成為六都中推案量縮，兩個較為明顯的區域。

反觀台南、高雄受科技產業投資、園區就業與人口移入支撐，推案與總銷跌幅，相對溫和，顯示市場已從過去齊漲齊跌，轉為比拚區域產業、交通建設、生活機能與產品定位的「基本面競爭」。

另一個值得注意的是，台灣AI供應鏈投資、科技園區擴廠與股市資金動能，仍為整體經濟提供支撐，但房市受制於授信條件，未能同步反映資產市場熱度，形成「股房不同步」現象。

這也說明，房市成交減速並非單純需求消失，而是購屋人的融資能力、建商的推案節奏與銀行的資金配置同時受到約束。

賴正鎰表示，部分買方因銀行今年以來的鑑價略趨保守且貸款成數下修，僅剩下六成左右，交屋前臨時須補足一至兩成自備款；建議應該加速改善房貸排撥與審核效率，避免換屋者的違約與資金調度風險。

賴正鎰表示，限貸環境已使建商從過去的積極搶地，改採「都更合建、危老重建、低總價、小坪數及自住型產品」，並以遞延推案、邊建邊售、控制土地庫存等方式，來降低資金風險。但建照、土地交易與新推案同步下滑，短期壓抑市場供給與相關產業就業。

從下半年與明年的長遠角度來看，某些地區仍有科技產業擴大開發議題的人口紅利效益，例如台北的北士科周邊的北投地區、台中的中科周邊，如十三期，單元二，單元四及單元五，部分開發商仍鎖定這些地區推案，並針對科技族群生活需求進行設計。

資料來源／鄉林不動產