總銷售金額24.88億元 捷運北環段 Y20站聯開案8日招商

臺北市捷運局表示，捷運環狀線北環段工程全線正緊鑼密鼓施工中。為兼顧共構工程施作期程及發揮土地開發最佳效益，預估總銷售金額達24.88億元的「北環段Y20站（捷4）土地開發案」將於8日下午2時在捷運展演廳（臺北市中山區中山北路二段48巷7號B1）舉辦招商說明會。

捷運局說明，Y20站預計今年第3季公告徵求投資人，第4季截止申請，最快預計2027年第3季完成評選及簽約作業。竭誠歡迎有意參與之投資人及開發團隊踴躍參與。

臺北市捷運局說，Y20站（捷4）基地坐落於新北市蘆洲區中山一路上，面積約447坪，預估可興建地上23樓、地下4層，總銷售樓地板面積預估約4,208坪之捷運共構大樓。基地位於蘆洲廟口夜市商圈附近，周邊商業活動熱絡且生活機能完善，並可快速銜接重陽橋及國道1號，對外交通便利，以吸引年輕家庭、周邊就業及首購等族群，是蘆洲具潛力之土地開發區域。

臺北捷運局指出，基地在蘆南重劃區周邊，隨環狀線北環段建設推進及相關都市計畫完備後，未來區域發展動能可期。北環段將串聯新北產業園區、北投士林科技園區及內湖科技園區等重要產業聚落，並銜接東環段，將大幅提升臺北都會區橫向運輸之便捷性，並帶動沿線投資商機。

捷運局強調，隨著捷運TOD軌道建設持續帶動區域發展，是投資人進場布局的絕佳標的。誠摯邀請投資人及開發團隊踴躍參與，攜手創造政府、民眾與投資人三贏成果。