快訊

諷刺！交通部力堵毒駕 轄下氣象署技士博愛特區逆向毒駕遭逮

香蕉靠演講2年狂存破百萬！親曝不揮霍原因「沒有每天在過年」 全網讚翻

強颱巴威進逼 陳駿季：花蓮萬里溪堰塞湖不排除提前溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

總銷售金額24.88億元 捷運北環段 Y20站聯開案8日招商

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
Y20站（捷4）基地位置圖。圖／臺北捷運局
Y20站（捷4）基地位置圖。圖／臺北捷運局

臺北市捷運局表示，捷運環狀線北環段工程全線正緊鑼密鼓施工中。為兼顧共構工程施作期程及發揮土地開發最佳效益，預估總銷售金額達24.88億元的「北環段Y20站（捷4）土地開發案」將於8日下午2時在捷運展演廳（臺北市中山區中山北路二段48巷7號B1）舉辦招商說明會。

捷運局說明，Y20站預計今年第3季公告徵求投資人，第4季截止申請，最快預計2027年第3季完成評選及簽約作業。竭誠歡迎有意參與之投資人及開發團隊踴躍參與。

臺北市捷運局說，Y20站（捷4）基地坐落於新北市蘆洲區中山一路上，面積約447坪，預估可興建地上23樓、地下4層，總銷售樓地板面積預估約4,208坪之捷運共構大樓。基地位於蘆洲廟口夜市商圈附近，周邊商業活動熱絡且生活機能完善，並可快速銜接重陽橋及國道1號，對外交通便利，以吸引年輕家庭、周邊就業及首購等族群，是蘆洲具潛力之土地開發區域。

臺北捷運局指出，基地在蘆南重劃區周邊，隨環狀線北環段建設推進及相關都市計畫完備後，未來區域發展動能可期。北環段將串聯新北產業園區、北投士林科技園區及內湖科技園區等重要產業聚落，並銜接東環段，將大幅提升臺北都會區橫向運輸之便捷性，並帶動沿線投資商機。

捷運局強調，隨著捷運TOD軌道建設持續帶動區域發展，是投資人進場布局的絕佳標的。誠摯邀請投資人及開發團隊踴躍參與，攜手創造政府、民眾與投資人三贏成果。

捷運環狀線 捷運

延伸閱讀

財部大動作釋地…推14宗國有地上權招標 權利金底價逾34億元

冠德秀朗橋捷運共構新地標 定錨大台北產業升級

高雄舊市議會後方金融大樓動工 中正路「金融一條街」將有新風貌

新北第二行政中心 降低交通衝擊

相關新聞

管制已經夠了！賴正鎰：下半年房市將出現罕見現象

根據鄉林（5531）不動產統計，今年上半年六都預售市場推案戶數不到3萬戶，較去年同期4萬7,657戶，大減近四成；總銷金額也較去年同期大幅縮水逾4,000億元。

富人版圖大洗牌！六都最富里在山上、最均富里在台南

經歷一整年的股市資金大浪，富豪版圖出現大洗牌，住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元，冠居六都。

六都最富里出爐，北市陽明山勇奪第一

富豪版圖又出現洗牌，住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元，冠居六都；但若論六都最均富里，則鄰近台南市南科的LM特區蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數約達178.1萬元奪下。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，本次資料可發現南北富豪置產版圖分歧，雙北富豪更鍾情山邊別墅，而中南部高資產族群則選擇移居新興重劃區。

韓股早盤挫低逾4% 摩根：一方向可掌握韓國結構性成長機會

韓股近日波動異常高，7日早盤挫低逾4%；2026年韓國股市波動明顯升高，除漲多後的獲利了結壓力外，追蹤韓股的槓桿型ETF受到全球資金追捧，也使市場對消息面與資金流向更為敏感，高波動可能逐漸成為市場新常態，但短期震盪未必反映基本面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。