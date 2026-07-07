富人版圖大洗牌！六都最富里在山上、最均富里在台南

經歷一整年的股市資金大浪，富豪版圖出現大洗牌，住商機構彙整財政部資料，六都中最富里由台北市陽明山上的士林區永福里拿下，該里綜合所得稅平均數高達354.8萬元，冠居六都。

若是看最均富里，鄰近台南市南科的LM特區蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數178.1萬元奪下六都第一。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，資料可發現南北富豪置產版圖分歧，雙北富豪更鍾情山邊別墅，而中南部高資產族群則選擇移居新興重劃區。

財政部近期公布2024年綜合所得稅申報核定統計專冊，住商機構根據資料，彙整綜合所得稅平均數、中位數數據，羅列出六都最富里、最均富里的各前三名里。

數據顯示，雙北市最富里皆位處傳統豪宅聚落，如北市即由陽明山仰德大道二段的永福里奪冠，新北市則是新店華城路、青山路獨棟別墅聚落的下城里拿下。

至於桃園市，則由位處中壢區行政中心的六和商圈金華里獲得；中南部最富里則沒有懸念，皆位處新興豪宅重劃區，如台中西屯七期重劃區的惠來里、台南善化LM特區的蓮潭里、高雄前鎮亞洲新灣區內的建隆里。

另據統計，六都最均富里全由新興豪宅重劃區拿下，例如北市內湖四期重劃區的寶湖里、新北央北重劃區的中山里、桃園青埔重劃區的青溪里、台中七期重劃區的惠來里、台南LM特區的蓮潭里及高雄美術館特區的龍水里。

賴志昶分析，雙北資產族群多為傳統產業企業主、家族財團或政商名流，較注重環境的清幽與隱密性，因此首選有獨棟別墅聚落的陽明山與新店華城周邊。

而有別於雙北傳統富豪，雙北以外的高收入居民多與科技業息息相關，同時年齡層亦較低，這些新興富豪較青睞有規劃的街廓、新穎的建築外觀及現代化物業管理，因此更願意入住指標品牌豪宅大樓。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，近期資本市場大浪讓高資產族群置產思維轉變，不少富人為提升生活品質，轉進好的不動產。北部「老錢」回頭轉進別墅，中南部由於新豪宅的設計與規劃讓新買家願意轉進重劃區。

整體而言，隨著打房政策延續，高資產族群置產思維，更傾向於具長期持有價值的資產，因此該物件是否具有抗跌保值空間，也將被視為豪宅未來買氣的關鍵。