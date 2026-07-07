賴總統：打造台灣成亞洲那斯達克 轉化為科技籌資中心

總統賴清德今天表示，面對全球產業鏈重組、AI浪潮及地緣政治新局勢，政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場，目標是將台灣打造成亞洲那斯達克，讓台灣從科技製造中心，進一步轉化為科技籌資中心。

賴總統今天上午出席2026創投暨私募投資年會致詞時表示，今年年會主題「Beyond 創新與全球鏈結」，正呼應台灣當前面臨的挑戰與機會。

賴總統指出，面對全球產業鏈重組、AI浪潮加速發展，以及地緣政治帶來的新局勢，各國都更加重視可信賴夥伴關係，也更加重視產業、技術、資金與市場間的國際連結。

賴總統表示，面對新的國際競爭，台灣不能只守住既有優勢，更要將半導體、人工智慧及新興科技的產業實力，轉化為資本市場的吸引力與國際競爭力，因此政府正全力打造具有台灣特色、立足亞洲、面向世界的創新資本市場。

賴總統指出，未來將以台灣領先全球的半導體及AI產業鏈為基礎，讓台灣從「科技製造中心」，進一步轉化為「科技籌資中心」，使資本市場成為支持創新企業成長、孕育下一波護國群山的重要平台，政府目標就是打造台灣成為亞洲的那斯達克（NASDAQ）。

他表示，為達成這項目標，金管會去年10月已正式啟動亞洲創新籌資平台，聚焦AI、半導體、智慧製造、生技醫療及國防航太等國家政策重點產業。

賴總統說，政府策略是「板塊合擊」，串聯創櫃、興櫃、創新板、上櫃及上市市場，並結合股票與債券市場雙主軸，協助創新企業在不同成長階段，都能取得所需資金及市場支持。

他指出，政府去年已完成「產業創新條例」的修法工作，鼓勵企業落實AI與數位、綠色雙軸轉型，同時降低有限合夥創投事業適用門檻，放寬天使投資人投資新創的租稅優惠。

賴總統表示，未來政府將持續精進制度，包括放寬外國企業來台掛牌、提高轉板彈性、擴大多元籌資工具，讓資本市場更有力支持產業創新與轉型，也為創新企業提供更完整的後續籌資及市場發展路徑。

他指出，在創新生態中，創投與私募股權扮演關鍵角色，創投協助新創站穩腳步，私募股權陪伴企業走向資本市場，而資本市場則提供企業規模化與國際化所需力量；從技術萌芽、企業擴張到下一代戰略產業建立生態系，都需要創投及私募股權的專業、眼光、耐心與全力投入。

賴總統表示，要吸引國際資本長期布局，台灣除擁有完整科技產業鏈，也具備民主法治、自由市場、創業精神及可信賴產業夥伴等優勢，這些都是全球企業、人才及資金選擇台灣的重要基礎。

他並呼籲創投公會及私募股權投資公會，持續扮演政府與產業間的重要橋梁，協助凝聚市場建議、深化國際連結，讓更多資金活水投入早期及成長型產業。

賴總統最後表示，期待政府與產業界攜手合作，吸引更多國際企業選擇台灣、投資台灣，為台灣注入下一階段成長的關鍵動能。

此外，賴總統也特別向今年終身成就獎得主、緯創資通董事長林憲銘致意，並表示林憲銘是台灣科技產業代工與品牌分家的重要先驅，也引領企業創投浪潮，並以幽默、自由、包容、奉獻及陪伴精神支持創新、人才與產業發展，值得表達最高敬意與感謝。