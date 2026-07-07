中華電信衝國際漫遊業務 推限時促案 更抽 PS5 Pro、Switch 2

迎接暑假旅遊旺季，加上熱門運動賽事帶動出國潮，中華電信衝刺國際漫遊業務，更宣布國際漫遊限時優惠即日開跑，暢遊日韓指定方案加量不加價，日本8GB升級至10GB只要688元、12GB升級至15GB享優惠價988元；韓國升級至10GB 588元、15GB只要788元；同時提供日本、中港澳及美加等熱門國家20GB大流量方案，30天優惠價最低838元起；東南亞地區30GB超大流量方案更只要788元。

針對預付卡客戶，中華電信指出，亦推出專屬漫遊服務，除1GB遊日韓15天168元、中港澳30天268元起，更新增美國、泰國及新加坡的優惠方案，每GB 25元起，讓預付卡客戶擁有更多元的選擇！

中華電信更宣布，即日起至8月31日，行動月租型或預付卡客戶，透過網路門市或APP申請任一漫遊方案並完成啟用，可參加「漫遊FUN一夏 好禮雙重抽」活動註3，除月月抽AirPods Pro 3、Hami Point最高888點，加碼再抽PS5 Pro或Switch 2。

近期出國上網資安議題受到關注，中華電信指出，與國外多家電信業者合作，透過官方安全機制傳輸，降低密碼及個資外洩風險，客戶不需更換設備或額外進行網路設定，就能享受穩定且受保障的漫遊服務。此外，使用原機原號漫遊享有最完整的通訊服務，OTP驗證、銀行簡訊等重要通知都能正常接收，確保重要資訊不中斷。

依據客戶多元需求，中華電信同步提供「全球通日租型」方案，5日型優惠價1,199元、7日型1,599元及9日型1,790元，平均每日最低199元起，即可安心暢遊超過120個國家。另推薦短期旅遊族群，可依出遊天數彈性選擇「日租型」方案，日本每日優惠價149元、韓國每日99元。9/30前到中華電信、將來銀行、兆豐保險合作推出的「一站式旅平險服務」進行投保，保費滿1,000元即贈Hami Point 100點，再加碼抽Hami Point 20,000點。