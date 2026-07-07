熊本「台灣村」添新案 台灣建商推「學區宅」吸引關注

台灣村效應發酵！惟瓦地赤成建設熊本雙案接連落成，二號作品「長嶺東」完成交屋剪綵 卡位託麻南學區引關注看好台積電進駐日本熊本房市效應，台灣惟瓦地建設赴日成立「日本惟瓦地赤成建設」，繼首期別墅案「戶島西」完銷後，二號作品「惟瓦地赤成-長嶺東」也於日前落成，並於近日正式舉辦交屋剪綵與上棟儀式。

業者表示，過往海外不動產投資多偏向紙上談兵或流於預售階段，日本惟瓦地赤成建設以精準工期管理，用實際的完工進度建立市場信任，也象徵台灣建商跨海整合供應鏈的實力已實質開花結果。

最新落成的二期「長嶺東」建案，座落於當地熱門的「託麻南小學」附近，基地約700坪，僅低密度規劃7戶獨棟日式別墅（一戶建）。全案總銷金額約8億日圓，每戶總價約1.1億日圓，規劃為兩層樓的高規住宅，每戶地坪達60坪、建坪約35坪。

由於熊本因擴廠潮導致營造業嚴重缺工、缺料，多數在地建案工程普遍延宕的大環境下，該案如期完工並啟動交屋，吸引市場關注。

晶山国際株式會社李子如分析，熊本房市正經歷一場關鍵的結構性轉變，核心關鍵在於住宅需求的「質變」。

過去幾年，海外買家多青睞購買小坪數公寓進行投資收租，然而隨著JASM一廠投產、二廠規劃定案，大量台灣高階主管與工程師家庭已陸續舉家搬遷至熊本。

這群高收入家庭的核心考量在於子女教育與居住隱私，傳統公寓已無法迎合需求，具備獨立產權、大面寬、大生活空間的「一戶建」別墅，反而成為市場上最稀缺的剛性需求物件。

特別是像託麻南小學這類明星學區周邊，優質建地取得不易，建商在此時能以「現成完工、即刻交屋」的型態推案，切中了高端外籍人才家庭的需求。

惟瓦地建設總經理李一宏表示，團隊在三年前察覺台積電進駐趨勢時，就決定不走傳統投資型公寓的老路，而是鎖定高端自住的剛性需求。

李一宏指出，從一期「戶島西」鄰近國際學校，到二期「長嶺東」卡位託麻南小學，選址邏輯全圍繞著高階人才的家庭生活所需。面對日本缺工潮，團隊透過台日兩地高精準度的工法對接與跨國調度，做到雙案接連完工。

他表示，上週六的剪綵不僅是一次進度的展現，更代表台灣建商的品牌精緻思維與大膽佈局，已在熊本高端別墅市場成功站穩腳步；他看好熊本未來半導體科技產業與城市發展潛力，後續將持續推進當地的開發與建設發展。