儒鴻6月營收亮眼點火 股價大漲逾4%、填息率衝六成

儒鴻（1476）6月營收優於市場預期，帶動7日股價走強，盤中一度來到337.5元，漲幅超過4%，穩健邁向填息路，盤中填息幅度約六成。市場認為，隨著第2季營運回溫、產品組合持續改善，加上下半年接單維持高水準，今年營運重返成長的方向愈趨明確，激勵買盤進場。

儒鴻6月合併營收37.63億元，月增22.99%、年增14.42%，創2022年9月以來、46個月新高，也是歷年同期次高；第2季合併營收100.86億元，年增3.8%，創15季來新高，累計上半年營收197.07億元，年增3.22%。

市場看好，儒鴻第2季營收略優於市場預期，在產品組合持續優化下，健康休閒（Wellness）產品比重提升，有助支撐毛利率表現，預估第2季獲利可望較去年同期成長，全年營收及獲利均有機會重回成長軌道。

法人指出，目前品牌客戶庫存已逐步回到健康水位，加上新客戶持續加入，儒鴻訂單能見度維持穩定，若終端需求延續，下半年營運仍有機會優於上半年。不過，由於國際政經局勢及終端消費仍存在變數，品牌客戶採購策略仍偏向彈性，後續仍須持續觀察追加訂單及消費市場變化。

儒鴻表示，目前自有產能維持全產全銷，訂單能見度約六個月，部分客戶已開始布局2027年第1季訂單。今年營運成長除受惠世足相關需求外，更主要來自Wellness產品比重持續提升，以及既有客戶維持高個位數成長、新客戶維持雙位數成長，預期下半年營運可望優於上半年。

儒鴻於6月17日除息，每股配發現金股利15元，在營收報喜及市場看好後市帶動下，今日價量同步走揚，盤中填息幅度已達六成。