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儒鴻6月營收強勁 法人估全年 EPS 成長近二成

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

儒鴻（1476）6月營收37.6億元，月增23%、年增14.4%，創46個月單月高點，第2季營收100.9億元，季增4.8%、年增3.8%，上半年營收197億元，年增3.22%，營收表現優於預期。

分析師指出，儒鴻在開發動能維持高檔，具競爭力的高毛利新品佔比達15~20%，同時，Wellness新趨勢需求強勢崛起，Wellness重視親膚性與多場景穿著功能，有利於儒鴻產品定位，儒鴻視Wellness為台灣紡織業的新機會，公司產品開發方向緊扣此趨勢，營收占比已從2025年的20%提升至今年第1季的35%以上，成長趨勢明確。

同時，儒鴻維持每月營收皆達30億元以上的目標，訂單能見度維持6個月正常水準，下半年展望審慎樂觀，且第2季毛利率目標區間維持28~32%，若新產品出貨動能延續，有機會在年中過後上修毛利率預估區間。

受惠3個新客戶將於今年第3季陸續出貨，若發展順利則可望於明年上在半年有較明顯貢獻，連同印尼第三期擴廠計畫預計將於明年下半年開出產能中，市場預估儒鴻今年每股獲利24元，年增19.5%。

儒鴻 營收

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