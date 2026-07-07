震旦通訊導入AI會員經濟 串連55家門市打破數據孤島
AI技術加速改變零售通路經營模式，會員經濟也從傳統促銷逐漸走向數據驅動，深耕台灣29年的震旦通訊宣布導入AI會員經營代理系統，串連全台55家直營門市與官方購物網站，建構線上、線下整合服務，透過AI分析會員需求，提升會員經營效率與消費體驗，打造虛實整合的智慧零售模式。
過去零售業普遍面臨線上、線下資料分散「數據孤島」效應，會員資訊難以整合的問題，導入AI會員經營代理系統後，可整合不同通路的會員資料，依據消費紀錄、產品使用年限及偏好等資訊，提供個人化推薦與售後服務提醒，提升會員互動及行銷精準度。
震旦通訊總經理謝明朗指出，今年周年慶除促銷活動外，更希望透過AI數據應用，建立與會員更長期的互動關係，讓會員享有優惠外，也能獲得符合需求的產品資訊、售後服務及數位生活方案。
配合會員經營策略，震旦通訊推出新會員註冊綁定贈送290元官網購物金、身分證尾數2或9可至直營門市參加免費抽獎，以及實體門市、官方網站消費皆可參加抽獎等活動，希望吸引更多消費者體驗OMO服務。
謝明朗表示，未來將整合實體門市、數位平台與會員服務，透過AI數據分析提供更完整的會員經營模式，並結合AI智慧手機、家電等商品，提供個人化購機及門號方案建議，7月1日至8月31日推出29周年慶新會員大募集活動，鼓勵消費者體驗AI會員服務及虛實整合的購物模式。
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