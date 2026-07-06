中友動漫祭 Coser 快閃一中街 結合公益募集發票創造在地商機與愛心

2026中友翻轉動漫祭熱鬧登場，暑假一開始便吸引大批動漫迷朝聖。中友百貨特別舉辦超人氣Coser見面會及一中街快閃活動，邀請知名Coser羽咲、Neneko肉肉、哈捏HANE化身：《Re:從零開始的異世界生活》人氣角色，讓動漫文化走出展場、融入街區。

現場並結合台中家商角色扮演社、僑泰高中動漫社、大甲高中御宅研究社等學生社團，共同走進一中街商圈展開動漫快閃。上百位動漫迷與民眾一路跟隨，吸引眾多遊客駐足拍照，成為暑假最吸睛的街頭風景。

動漫迷熱烈響應公益活動，中友百貨攜手家扶基金會募集發票，只要捐贈2張發票即可獲得氣泡飲料1罐，捐贈5張即可獲得限定版動漫資料夾，吸引許多民眾熱情響應。

其中更有動漫迷一次捐出90張電子發票，以實際行動支持公益，讓動漫文化不僅帶來歡樂，更將愛心傳遞給需要幫助的孩子，現場氣氛熱烈，也展現動漫迷滿滿的公益能量。

活動隊伍沿著一中街商圈快閃巡遊，沿途與民眾熱情互動，不少遊客主動加入拍照、打卡分享，讓動漫文化走出展場、融入街區，也成功帶動商圈人潮與暑假消費熱度，展現中友百貨攜手一中商圈共同打造暑假觀光亮點的成果。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友翻轉動漫祭邁入第9屆，每年吸引超過10萬人次參與，已成為中部最具代表性的動漫盛會。我們希望透過動漫活動串聯一中商圈，讓人潮相互導流，實踐企業與社區商圈共好的永續理念；同時也結合公益募集發票，讓動漫迷在享受活動的同時，也能一起做公益、回饋社會。」

中友百貨表示，今年暑假除了翻轉動漫祭外，還將陸續推出《名偵探柯南》、《東京卍復仇者》、《孤獨搖滾！》，以及《JOJO的奇妙冒險》原畫展等多場人氣動漫活動，持續打造中部暑假最具話題性的動漫盛典，邀請全台動漫迷一起感受二次元魅力。

中友百貨邀集知名Coser與中部三所高中社團學生共同舉辦快閃活動。業者提供

快閃隊伍浩浩蕩蕩從中友百貨行經中科大到一中商圈，吸引數百名粉絲跟隨。業者提供