聽新聞
0:00 / 0:00

中友動漫祭 Coser 快閃一中街 結合公益募集發票創造在地商機與愛心

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
Coser快閃活動吸引大批粉絲熱情參與。業者提供
Coser快閃活動吸引大批粉絲熱情參與。業者提供

2026中友翻轉動漫祭熱鬧登場，暑假一開始便吸引大批動漫迷朝聖。中友百貨特別舉辦超人氣Coser見面會及一中街快閃活動，邀請知名Coser羽咲、Neneko肉肉、哈捏HANE化身：《Re:從零開始的異世界生活》人氣角色，讓動漫文化走出展場、融入街區。

現場並結合台中家商角色扮演社、僑泰高中動漫社、大甲高中御宅研究社等學生社團，共同走進一中街商圈展開動漫快閃。上百位動漫迷與民眾一路跟隨，吸引眾多遊客駐足拍照，成為暑假最吸睛的街頭風景。

動漫迷熱烈響應公益活動，中友百貨攜手家扶基金會募集發票，只要捐贈2張發票即可獲得氣泡飲料1罐，捐贈5張即可獲得限定版動漫資料夾，吸引許多民眾熱情響應。

其中更有動漫迷一次捐出90張電子發票，以實際行動支持公益，讓動漫文化不僅帶來歡樂，更將愛心傳遞給需要幫助的孩子，現場氣氛熱烈，也展現動漫迷滿滿的公益能量。

活動隊伍沿著一中街商圈快閃巡遊，沿途與民眾熱情互動，不少遊客主動加入拍照、打卡分享，讓動漫文化走出展場、融入街區，也成功帶動商圈人潮與暑假消費熱度，展現中友百貨攜手一中商圈共同打造暑假觀光亮點的成果。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友翻轉動漫祭邁入第9屆，每年吸引超過10萬人次參與，已成為中部最具代表性的動漫盛會。我們希望透過動漫活動串聯一中商圈，讓人潮相互導流，實踐企業與社區商圈共好的永續理念；同時也結合公益募集發票，讓動漫迷在享受活動的同時，也能一起做公益、回饋社會。」

中友百貨表示，今年暑假除了翻轉動漫祭外，還將陸續推出《名偵探柯南》、《東京卍復仇者》、《孤獨搖滾！》，以及《JOJO的奇妙冒險》原畫展等多場人氣動漫活動，持續打造中部暑假最具話題性的動漫盛典，邀請全台動漫迷一起感受二次元魅力。

中友百貨邀集知名Coser與中部三所高中社團學生共同舉辦快閃活動。業者提供
中友百貨邀集知名Coser與中部三所高中社團學生共同舉辦快閃活動。業者提供

快閃隊伍浩浩蕩蕩從中友百貨行經中科大到一中商圈，吸引數百名粉絲跟隨。業者提供
快閃隊伍浩浩蕩蕩從中友百貨行經中科大到一中商圈，吸引數百名粉絲跟隨。業者提供

活動結合公益，當日募集數百張發票予家扶基金會。業者提供
活動結合公益，當日募集數百張發票予家扶基金會。業者提供

動漫 公益 中友百貨

延伸閱讀

新竹大遠百年中慶 職人育樂營陪你過暑假

全聯「福利熊」熱氣球飛上臺東天際 超萌周邊、花東好米優惠同步登場

國聚建設腳步不停善意同行 城市風格路跑與公益間累積品牌價值

遠東巨城H1業績創新高、精準行銷 獨家品牌賣場再升級

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

亞洲生技大展下周開展 香港聯交所首度來台搶客 將與證交所拚場較勁

亞洲生技大會下周三起跑，傳出香港聯交所今年將首度來台，爭取台灣生技業赴港上市，主辦單位台灣生物產業發展協會6日表示，港交所今年將安排環球上市服務部副總裁陸琛健來台演講，介紹香港是世界一流的生技公司籌資中心；由於同一天證交所也將安排另一場專題演講，兩地交易所相互較勁意謂濃厚。

松南營區下批再來 國產署公告14宗地上權招標、權利金底價34.7億元

財政部國有財產署6日公告今年第4批14宗國有土地招標設定地上權標的，合計面積共4.53公頃，權利金底價34億7,178萬元，預計於8月24日開標。考慮到房地市場景氣，官員透露，台北市松南營區預計在下一批、也就是9月21日再公告，高雄特貿四B則是要道明年上半年才會公告。

財部大動作釋地…推14宗國有地上權招標 權利金底價逾34億元

財政部國產署今天公告14宗國有土地招標設定地上權標的，包含台中市、台南市各3宗，桃園市2宗，以及新北市、基隆市、宜蘭縣、...

長榮總部遭搜索 長榮家族十年恩怨引爆司法戰

長榮海運（2603）遭檢調搜索，不只是一起司法案件，更讓沉寂多年的長榮集團家族經營與海空分家爭議，再度浮上檯面。

青春山海線-山海漫旅套票7日開賣 打造生活儀式感、帶動觀光新活力

暑假旅遊正夯，想來趟輕鬆又充實的北海岸小旅行嗎？新北市政府經濟發展局推出「青春山海線-山海漫旅」遊程套票，以淡水八里、金山萬里及九份瑞芳三大區域，串聯景點、店家及文化場館推出小旅行路線，活動套票自今年7月7日中午12時限量開賣，最低享6.4折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。