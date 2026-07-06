友Go機車！台韓青年跨國慢騎 南投小鎮成為亞洲創生交流新基地

近年來，「地方創生」在台灣各地開花結果，但如何讓地方的能量被國際看見，甚至促成跨國的實質交流？一場別開生面的跨國行動，在南投給出了答案。

由台灣在地推動單位「大美風土永續學校」總策劃，串聯北中南眾多地方青年品牌共同推動的「Glocal Riding韓國 × 台灣」地方騎乘交流計畫，在台灣端以「友Go機車！ 我來南投找朋友」為企劃主軸，於南投中興新村正式圓滿落幕。

這支由韓國忠清北道報恩郡懷仁鎮(Rider Town Hoein)地方創作者與騎士組成的造訪團隊，自6月28日起，展開為期五天四夜的深度交流。雙方成功打破傳統走馬看花的消費型觀光，用雙輪在台灣小鎮寫下地方生活交流與國際共創的新篇章。

發起本次計畫的韓國團隊(주)회인(Rider Town Hoein)強調，他們不只是旅行者，而是「記錄並創造在地文化的人們」。他們期望能在台灣尋找到同樣以地區為基礎、對地區活化有興趣的在地創作者與騎士。

大美總策劃人Belle表示：「我們不是帶韓國朋友來觀光，而是帶他們來『找朋友』。南投每一條小路上都有生命發光的人，我們做的事情很簡單，就是讓這些人被看見、讓這些故事被聽見。」

因此，本次活動並非大型車聚或競速，而是以「慢騎、交流、觀察、地方理解」為核心。韓國夥伴特別選擇與報恩郡同樣具有小鎮尺度的南投「中興新村」作為主要基地，連續數日採取「上午騎行、下午交流」的深度步調，向外放射探索中台灣最具代表性的人文生活圈，感受南投地方的真實生活樣貌。

每日騎行皆以中興新村這座「花園城市」為起點，先穿越省府時期留下的綠蔭大道與眷舍街區，逐日拜訪地方品牌，再向外放射至各具主題的文化與永續路線。

策劃協力有美日良行主理人伊恩加入，並由55號烘焙室室長Edward擔任總領騎，每條路線皆由在地領騎人帶路，確保每一段路程都有熟悉地方紋理的人引路。三日正式騎乘與自由探索行程，猶如一場深入地方肌理的田野調查。

五天四夜的行程中，韓國騎士團不只是經過南投，而是真正停下來、走進去。在松柏嶺的茶街，他們與茶農聊起製茶的節氣智慧；在草屯，他們感受米食文化、媽媽的溫度與文化創作的魅力；在中寮山城，他們與返鄉青年圍坐在土地公廟前，聽一段關於留下來的故事。

每一次停留，都是一次與「生命發光的人」的相遇。在139縣道感受風也感受滿滿的南投人情味。

這些人或許不在觀光手冊上，卻是真正撐起地方日常的力量．包括做粿的人、種茶的人、修廟的人、回鄉開店的人、用設計說故事的人。Glocal Riding的意義，正是讓這些散落在小鎮各處的光點，透過一趟跨國騎行被串聯、被看見。

小鎮文創負責人何培均深有感觸地說：「20年前我從竹山開始了地方的工作，當時從未想過在南投能展開國際的觸角，更沒有想過今天能在南投與來自台灣各地的夥伴以及韓國的地方工作者，一起探討我們所關心的事。這些經驗都將為台灣與世界的合作立下重要的基礎。」

值得一提的是，本次台韓騎行活動不僅是一場跨國騎乘，更催生了一場別具意義的「Glocal Creators對話沙龍」。

大美風土永續學校三年來持續深耕亞洲地方創作者(Local Creators)的串聯工作，從日常的跨國田野訪調、研學交流到共創行動，逐步編織起一張橫跨台灣與亞洲各地的地方網絡。此次活動正是這張網絡具體落地的展現—來自台灣北、中、南各地的地方工作者特地前來南投，與韓國騎士團共同參與這場對話。

這些遠道而來的參與者，正是「大美風土永續學校」海外研學前三屆的學員。他們曾在不同年度跟隨大美國際文化前往日本一關市、韓國大邱、忠州、扶餘、報恩，以及馬來西亞檳城與怡保等亞洲地方城鎮進行研學與策展，深入理解各地如何以在地資源活化區域發展。

如今，這群學員帶著各自在台灣地方深耕的經驗與故事回到南投，與韓國夥伴面對面分享彼此如何透過記錄與創造來活化地方。

這場沙龍不只是台韓雙邊的對話，更是一次台灣地方創作者社群的集體亮相—從北部的文化策展、中部的農食品牌到南部的社區營造，多元的地方實踐在此交會，讓「Glocal」不再只是概念，而是一場真實發生的跨域共振。

Rider Town Hoein代表金漢守在交流會上感性地表示：「我們從韓國的小城鎮出發，在台灣的小城鎮找到了同樣的人。語言不同，但我們對地方的愛是一樣的。這不是結束，而是開始——下一次，換台灣的朋友來報恩騎行。」

隨隊專家、韓國Martello Lab田忠勳(Rider Town Hoein青年村落顧問)則從地方創生的方法論角度觀察：「在報恩，他們花了三年證明機車可以活化一座村落。來到南投，我看到同樣的事情正在發生—只是這裡的人用的是茶、粿、土地公廟和三合院。地方創生沒有標準答案，但有共同的節奏：慢慢來，跟地方一起呼吸。」

Glocal Riding不只是一次跨國騎乘行動，更是一場地方網絡的展現。透過機車的速度，韓國夥伴得以真正進入南投生活現場；而南投地方夥伴也在被觀看、被提問、被理解的過程中，重新整理自身與世界的關係。

大美風土永續學校校長蔡佩伶表示，地方交流不一定發生在會議室，也可以發生在路上、餐桌旁、聚落裡與山城轉彎處。這次台韓Glocal Riding行動，讓世界走進地方，也讓地方回望世界。未來期待持續以南投為起點，以大美風土永續學校累積三年的亞洲地方網絡為基礎，促成更多跨國地方創作者之間的深度交流與共創行動。

這場「友Go機車！ 我來南投找朋友」的機車創生之旅，不僅為南投注入了國際活水，也為台灣的地方創生，示範了一種更具機動性、更貼近土地的國際交流新解方。

地方創生在台灣各地開花結果，每一次停留，都是一次與「生命發光的人」的相遇。業者提供

Glocal Riding韓國 × 台灣地方騎乘交流計畫，在台灣端以「友Go機車！ 我來南投找朋友」為主軸。業者提供