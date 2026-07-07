快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

國際關切…共軍潛射洲際飛彈落入太平洋 具「二次核打擊」能力

聽新聞
0:00 / 0:00

酷澎打造抗高溫工作環境

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎酷涼專區由國際級環安衛團隊規劃、在地廠商建置，積極響應抗高溫調適行動。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎酷涼專區由國際級環安衛團隊規劃、在地廠商建置，積極響應抗高溫調適行動。Coupang酷澎／提供

因應氣候變遷帶來的考驗，環境部推動「抗高溫調適對策聯盟」，攜手公私部門共同打造更具氣候韌性的工作環境。美商Coupang酷澎積極響應政府政策，將體貼物流人員的酷涼專區（Cool Zone）完整移師高雄國立科學工藝博物館，獲環境部長彭啓明親臨體驗並表揚。

酷涼專區由國際級環境安全衛生（EHS）團隊結合台灣在地廠商共同規劃，致力提供物流人員無論工作及休息期間，都能隨時前往放鬆與恢復體力的涼適空間，大幅降低高溫作業的健康風險。

環境部長彭啓明表示：「高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，職場是台灣民眾生活中頻繁進出的場域，因此感謝民間企業願意自主投入、建置降溫設備，讓『抗高溫調適』精神成為公私部門共同的DNA。」

Coupang酷澎台灣公共政策長林致真強調：「面對全球氣候變遷與極端溫度的長期考驗，Coupang酷澎高度重視第一線員工的健康與福祉，我們在全台物流中心提前布局，透過引進全球頂尖的環安衛科技與在地投資，提出領先零售物流業的抗高溫調適標準。Coupang酷澎將持續推動安全與智慧倉儲環境，不僅是企業責任，更期許為台灣產業樹立面向未來、共好永續的全新勞動標竿。」

Coupang酷澎作為「抗高溫調適對策聯盟」成員之一，並應社團法人台灣防災產業協會邀請參與「2026台日抗高溫大聯盟－涼適嘉年華」，參與企業高溫調適成果展示，獲得環境部彭啓明部長表揚。展覽現場完整還原Coupang酷澎倉儲物流中心酷涼專區配置，包括躺椅、移動式空調、飲水機及電解質補給等設施，讓民眾實際體驗充分規劃的涼適休憩空間，在夏季快速蓄積體力。

同時，Coupang酷澎倉儲物流中心也導入HVAC空氣調節系統，搭配飲水補給、電解質補充及完善休息空間，打造及時有效的降溫機制。相關措施可協助員工快速降低體溫、緩解熱壓力，提升專注力與作業安全。

高溫 彭啓明 氣候變遷

延伸閱讀

星期評論／嘉義熱壓力全台第一 亟需熱浪治理

攜手環境永續與國民健康 環境部與高醫大簽署MOU共創公私協力新典範

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

極端高溫影響植物生存 中央大學團隊破解植物耐熱關鍵機制

相關新聞

台股財富效應分化 內需未雨露均霑

台灣股市今年牛氣沖天，創造驚人財富效果，對提振內需市場幫助有多少？雖然主計總處五月底大幅上修全年民間消費成長率為百分之三點六，但學者觀察，主要消費力道在精品等高檔商品，且投資人在股市賺的錢可能又投入錢滾錢或密集出國旅遊，甚至拿去買房，分配到國內消費恐怕不如想像多。

布局海外 台灣富豪 搶購東京不動產

日經新聞報導，台灣的富裕人士正大舉進軍日本房市，在半導體帶來財富效應、日圓走弱與兩岸地緣風險等三因素帶動下，成為東京新建公寓最大的境外買家。

台股「牛氣」外溢！餐飲業績最亮眼 零售買氣穩

今年以來台股飆漲，內需市場並未因此全面受惠，僅餐飲業者業績成長幅度最明顯。業者表示，投資人在股市獲利後，聚餐、請客慶祝是最快速反應的需求，因此獲益較多。

台新銀做公益16年 育幼院童感謝吳東亮

台新銀行公益慈善基金會連續十六年舉辦「您的一票，決定愛的力量」公益活動，在去年活動中，雲林信義育幼院提出的「少年騎跡．築夢工坊」計畫獲六十萬元公益金支持，該計畫是讓院童透過騎乘單車達到自我挑戰，並安排公益服務，從中學習自立與對人的關懷，培養自我認同與成就感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。