酷澎打造抗高溫工作環境

因應氣候變遷帶來的考驗，環境部推動「抗高溫調適對策聯盟」，攜手公私部門共同打造更具氣候韌性的工作環境。美商Coupang酷澎積極響應政府政策，將體貼物流人員的酷涼專區（Cool Zone）完整移師高雄國立科學工藝博物館，獲環境部長彭啓明親臨體驗並表揚。

酷涼專區由國際級環境安全衛生（EHS）團隊結合台灣在地廠商共同規劃，致力提供物流人員無論工作及休息期間，都能隨時前往放鬆與恢復體力的涼適空間，大幅降低高溫作業的健康風險。

環境部長彭啓明表示：「高溫已逐漸成為氣候變遷下的夏季常態，職場是台灣民眾生活中頻繁進出的場域，因此感謝民間企業願意自主投入、建置降溫設備，讓『抗高溫調適』精神成為公私部門共同的DNA。」

Coupang酷澎台灣公共政策長林致真強調：「面對全球氣候變遷與極端溫度的長期考驗，Coupang酷澎高度重視第一線員工的健康與福祉，我們在全台物流中心提前布局，透過引進全球頂尖的環安衛科技與在地投資，提出領先零售物流業的抗高溫調適標準。Coupang酷澎將持續推動安全與智慧倉儲環境，不僅是企業責任，更期許為台灣產業樹立面向未來、共好永續的全新勞動標竿。」

Coupang酷澎作為「抗高溫調適對策聯盟」成員之一，並應社團法人台灣防災產業協會邀請參與「2026台日抗高溫大聯盟－涼適嘉年華」，參與企業高溫調適成果展示，獲得環境部彭啓明部長表揚。展覽現場完整還原Coupang酷澎倉儲物流中心酷涼專區配置，包括躺椅、移動式空調、飲水機及電解質補給等設施，讓民眾實際體驗充分規劃的涼適休憩空間，在夏季快速蓄積體力。

同時，Coupang酷澎倉儲物流中心也導入HVAC空氣調節系統，搭配飲水補給、電解質補充及完善休息空間，打造及時有效的降溫機制。相關措施可協助員工快速降低體溫、緩解熱壓力，提升專注力與作業安全。