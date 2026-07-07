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工研院15項技術成果 上秀
工研院今年院慶以「跨域前行，共創新局」為主題舉辦特展，展示出先進半導體、AI應用、無人載具、智慧機器人、永續環境、智慧醫療、跨域人才等七項領域，共計15項跨域創新的技術成果。其中「安心器械夥伴」智慧機器人，採用AI智慧雙臂設計，能以精準的AI視覺與感知技術，辨識並清洗醫院供應中心達30種以上的繁瑣手術器械，替代人力負責高感染風險的清洗任務。
特展中包含：以多機協作、韌性中繼通訊、廣域高速3D建模與AI災情快速分類為技術核心的「無人機群勘災技術」，大幅提升山區搜救效率與人員安全。
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