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長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

國際關切…共軍潛射洲際飛彈落入太平洋 具「二次核打擊」能力

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長榮集團家族紛爭 再度浮上檯面

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導

長榮海運（2603）遭檢調搜索，不只是一起司法案件，更讓沉寂多年的長榮集團家族經營爭產爭議，再度浮上檯面。2024年面對內線指控，長榮大股東、四兄弟大哥張國華曾發表聲明強調，內線交易指控「子虛烏有」，家族經營權爭議不要牽連無辜。

長榮集團從創辦人張榮發過世後爆發兄弟爭產、集團經營權角力，到海空分家，經營權之爭，如今延燒至疑涉內線交易，正式進入司法調查階段。也讓這場延宕多年的家族紛爭再度成為市場關注的焦點。

張國華當時聲明中指出，2023年6月30日長榮海運除息日，他以盤後鉅額交易方式買進長榮海運股票，是基於長期看好海運事業發展，並希望持續提高持股比重，因此早已規劃於除息交易日進場買股，相關交易均依法申報，至今持股未曾出售，也沒有出售計畫，絕無內線交易情事，更沒有任何犯罪所得。

張國華表示，他一生投入海運產業，早在2017、2018年長榮海運營運低迷、辦理兩次現金增資時，即投入大量資金認購，以實際行動支持公司發展，長期持有長榮海運股票的初衷從未改變。

對於外界質疑其與柯麗卿共同涉案，張國華當時也強調，有心人士濫用司法資源，刻意將其與他人連結，甚至影射存在其他共犯，相關說法均屬捕風捉影，不僅企圖影響司法辦案，也損害長榮海運聲譽及投資人權益；他表示，身為守法公民，將全力配合司法調查，但希望案件回歸事實，勿讓家族紛爭持續擴大。

2024年底，張國華將手中約10.3萬張長榮海運股票辦理信託，交由國泰世華商業銀行財產信託專戶管理。市場人士當時分析，此舉顯示張國華長期持有長榮海運的態度未變。

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