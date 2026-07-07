雲品「義式幸運抽」 放送好禮

迎接國旅旺季，日月潭雲品溫泉酒店針對全齡客層推出豐富暑期體驗，今年更首創「義式幸運抽」活動，自即日起至8月31日前官方訂房旅客皆可參與。每日將抽出義大利「聖莊」頂級紅酒或精選橄欖油；壓軸最大獎將送出「羅馬大飯店五天四夜雙人奢華遊」，包含台北至義大利雙人來回機票、客房住宿與每日早餐。

雲品（2748）「義式幸運抽」的最大獎，不僅包含台北至義大利的雙人來回機票，更提供五天四夜客房住宿與每日雙人早餐。羅馬大飯店（A.Roma Lifestyle Hotel）占地超過2萬坪，整體設計以絲路文化為主軸，館內擁有融合羅馬浴場文化與現代科技的頂級SPA。

除了能享受融合古羅馬浴場智慧的現代科技SPA，更設有「Sapori dal Mondo」環球美味餐廳得以品嚐世界級料理，親身感受雲朗觀光在歐洲打造的義式奢華度假魅力。

除了抽獎活動，針對追求極致放鬆的高端旅客，雲品推出專屬禮遇：凡訂購指定專案並入住尊榮湖景房的貴賓，即可獲得「義式行政酒廊 Ciao雲水」的全天候使用權。旅客能在舒適涼爽的空間中飽覽日月潭絕美全景，並無限享用精緻料理、茶點與沁涼飲品，度過最愜意高雅的避暑午後。

在客群規劃上，雲品精準鎖定不同年齡層需求，同步推出兩大指標性住房專案。針對親子家庭客群，主推「Family Fun」買大送小優惠，兩位成人入住即可免費招待一位6至11歲孩童，實質降低了暑期家庭出遊的負擔，更能親身感受館內豐富的兒童遊樂設施與全齡友善服務。

針對熟齡族群，則量身打造「壯笑年」一泊二食專案，凡55歲（含）以上貴賓於暑假指定日期入住，即享專案優惠價9,999元，包含精緻晚宴與翌日早餐，輕鬆享受尊榮時光。日月潭雲品溫泉酒店暑期各項專案每日限量提供，即日起已正式開放預訂。