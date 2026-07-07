工研院三布局 跨域前行

工研院昨（6）日舉辦53周年院慶，以「跨域前行，共創新局」為特展主題，展現致力成為產學研跨域樞紐的決心；經濟部政務次長何晉滄及多位產業貴賓親臨祝賀。工研院董事長吳政忠致詞時強調，面對全球地緣政治變化與供應鏈重組的挑戰，工研院將發揮核心的跨領域整合價值，透過整合無人載具、先進半導體與AI百工百業等三大重點布局，用科技創新，支持台灣產業升級，打造更有韌性、更有競爭力、更讓世界信賴的台灣。

經濟部政務次長何晉滄表示，工研院不僅是國家人才的搖籃，更是技術創新的領航者，台灣半導體、精密機械至太空產業的發展，都深植工研院的研發能量。面對新興科技發展，未來更需要跨領域整合，台灣擁有許多具國際競爭力的隱形冠軍企業，透過工研院串聯關鍵技術與產業夥伴，可打造更多具國際競爭力的MIT產品。

吳政忠表示，面對地緣政治與新興科技帶來的變局，工研院將提前布局三大重點領域：首先是無人載具，透過攜手數十家指標企業法人的「台灣無人載具系統研發聯盟」以及結合政府資源成立的台南「智慧機器人創新與應用研發中心」，帶領國家隊打入全球高價值供應鏈；其次是先進半導體，持續投入AI晶片、矽光子及先進封裝，並在經濟部支持下成立「量子產業技術推動辦公室」，將結合先進關鍵技術，積極爭取國際大廠來台設點，讓台灣從既有的「矽島」優勢，進一步邁向「量子島」；第三則是全力建構百工百業AI化生態系，已發展應用在製造、通路、醫療、文創、能源等領域的AI解決方案，將進一步凝聚中小微企業的數據與算力資源，協助產業壯大。

工研院院長張培仁表示，迎接全球人口老化、能資源受限、數位技術智慧化應用機會三個長期趨勢，以及美中經貿摩擦與疫情帶來的供應鏈重組等兩個近期變數的考驗，工研院持續以科技創新協助產業迎戰。因應老化與缺工，工研院積極研發智慧機器人與AI技術，並導入市場導向研發與系統工程思維，規定研發前必先拜訪至少十家終端客戶，精準對接市場需求與成本。