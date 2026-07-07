上市櫃工業不動產交易 攀高

產業急單高需求，企業增產擴廠潮爆發；信義全球資產統計上市櫃法人最新交易資料，截至今年6月25日上市櫃企業工業不動產累計交易量達1,392億元，不僅一舉超過去年全年工業不動產金額，更刷新歷年新高。

信義全球資產公司總經理林三智預期，下半年工業地產市場，資產活化、營運據點擴張及廠房汰舊換新等需求仍將穩定釋放，認為今年全年工業地產交易量有望突破2,000億元大關。

林三智表示，目前工業地產缺的不是買方、而是符合買方需求、能立即投入生產的「即戰力」廠房，這股強勁擴廠剛需將支撐市場量價維持穩健水準。

林三智觀察，掌握急單需求與快速擴產能力是目前企業營運關鍵，市場對工業不動產需求殷切，購廠決策明顯加速。目前市場缺的不是買方，缺的是符合需求的優質廠房產品，尤其是具備立即投產條件的廠房，更受企業青睞，這股急迫性擴廠剛需，支撐市場交易動能與價格表現維持在穩健水準。

另一方面，林三智指出，隨著產業持續朝向AI與智慧製造升級，愈來愈多企業將不符合現階段營運需求或使用效率偏低的廠房釋出活化。在市場需求強勁驅動下，這類廠房資產更容易找到合適買方，進一步推升今年資產活化交易熱度。