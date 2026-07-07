中研院喊組生醫國家隊 總統：大力支持經費需求

中研院第36次院士會議昨（6）日登場，賴清德總統表示，將大力支持中研院經費需求。甫接任中研院長的陳建仁表示，未來將在生醫等重點領域組成「國家隊」，呼應健康台灣的國家願景。

中研院院士會議昨日舉行開幕式，逾200位海內外院士齊聚，展開為期四天的院士會議，並將選出第35屆院士暨名譽院士。除賴總統出席致詞，歷任院長廖俊智、翁啟惠、李遠哲皆應邀出席開幕式。

賴總統致詞時指出，中研院再過兩年將迎來創院百年，此次院士會議將討論百年發展方向，意義重大；他祝福陳建仁以宗教家的慈悲心懷、科學家的求真精神，帶領中研院追求頂尖卓越。

陳建仁指出，近年中研院投入重要研究領域包含量子、淨零科技、人工智慧（AI）、生物醫學等，也著重人才培育，設立南部院區，結合南台灣既有學術與產業能量，打造具國際競爭力的研發平台。

針對政府近期提出中研院在宜蘭設立新院區的構想，陳建仁表示，願意好好規劃思考及評估，但目前尚未完全定案。

陳建仁表示，未來將進一步打造具國際競爭力的研究環境、友善的行政支援系統及多元共融的雙語園區，吸引全球優秀人才來台發展，將加強與國內各研究大學及機構密切合作，組成重點人文及科技領域的「國家隊」，包含生醫領域等。

國科會主委吳誠文昨日於開幕式發表專題演講時表示，在AI、半導體等科技產業帶動下，台灣今年經濟成長可望優於預期，很有可能超過10%，並期盼今年躋身全球前20大經濟體。

吳誠文提及，半導體已讓台灣站上全球科技領先地位，更重要的是藉此吸引各國深化合作，帶動生醫、農業科技、太空科技及海洋科技等新興領域發展。他強調，全球科技發展都離不開半導體與AI，台灣應善用既有優勢，持續培育下一波科技產業。

吳誠文指出，政府正以半導體優勢為基礎，布局高效能運算、量子運算、智慧機器人、矽光子及主權AI五大關鍵技術，整合CPU、AI GPU及混合式運算架構，提升整體AI算力；未來也將運用矽光子技術降低資料傳輸能耗，並打造符合台灣文化與社會需求的主權AI。