快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

世足賽／梅里諾補時破網 西班牙1比0險勝葡萄牙晉級8強

聽新聞
0:00 / 0:00

行政治理／高雄國稅局長許寧佑 協調稅務 拉民眾一把

經濟日報／ 胡順惠
高雄國稅局長許寧佑期望一線同仁從服務出發，站在納稅人的角度思考問題。許寧佑／提供
高雄國稅局長許寧佑期望一線同仁從服務出發，站在納稅人的角度思考問題。許寧佑／提供

在稅務體系服務將近40年，從基層一路歷練到擔任高雄國稅局局長，許寧佑的管理風格沒有強勢的權威色彩，反而更像一位耐心傾聽的協調者。他認為，稅務工作本質上「吃力不討好」，既要依法課稅，又常面對民眾的不理解與抱怨，因此，比起強調稽徵權力，他更在意的是同仁是否能從「服務」出發，站在納稅人的角度思考問題，用溝通與同理心，完成每一項看似艱難的任務。

一線工作 耐心協調

許寧佑強調，稅務人員每天面對的不是冷冰冰的數字，而是一個個有情緒、有壓力的民眾，當民眾因繳稅產生負擔感，甚至出現怨言時，第一線同仁更需要具備耐心與協調能力，而不是以權力壓人。

他要求團隊，在執行稅務工作時，應透過說明與溝通，協助民眾理解制度、完成義務，讓原本容易對立的關係，轉化為可以對話的過程。

這樣的理念，也反映在他對「服務」的重新定義上。許寧佑指出，過去稅務機關的服務，多半建立在「因為你繳稅，所以我服務你」的邏輯，但隨著稅制調整與扣除額提高，如今約有四至五成民眾其實不需繳稅。

他認為，政府服務不應因此有所差別，即使是不必繳稅的民眾，仍可能需要所得證明來申請補助，或在親人過世時，需要協助辦理遺產相關程序，這些都應該是稅務機關主動提供的支持。

他舉例，在現行遺產稅制度下，多數案件其實無須繳稅，但國稅局仍會主動協助查調財產、提供試算資料，讓家屬能在最短時間內完成申報與繼承程序，希望「在民眾最辛苦的時候幫他一把」，是稅務服務最有價值的地方。

許寧佑表示，還有像是節能家電退還貨物稅、購車退稅等政策，也都是透過制度設計，讓民眾感受到政府的支持，而非只是課稅的一方。

團隊管理 首重心態

談到團隊管理，許寧佑認為，壓力往往來自於「目標未達成」，而挫折則是壓力的根源。面對這種情況，他習慣先冷靜分析原因，會帶著同仁一起檢視三件事，包括目標是否合理、方法是否正確，以及是否真的已經盡力，有時問題並不在努力，而是在目標設定過高，或是方法已不適用於當前環境。

除了制度與方法，他更重視內在的心理調適。許寧佑坦言，每個人都會遇到低潮與壓力，關鍵在於如何看待與轉化，他分享自己深受宋代文學家蘇軾一句話啟發「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

在他看來，許多當下看似巨大的困難，隨著時間過去，往往只是人生歷程中的一段經驗；當一個人能撐過壓力，這些經驗反而會成為未來面對挑戰的力量。

他也提到，若一時無法突破瓶頸，不必勉強，可以暫時放下，透過閱讀、學習或轉換環境來沉澱思緒。他過去在財政人員訓練所服務時，更深刻體會到「教育」的重要性，無論是向他人學習，或是自我進修，都是累積能量的過程。

對於同仁，他也樂於支持進修或適度休息，甚至鼓勵旅遊，因為轉換心境，往往能帶來新的觀點。

回顧近40年的職涯，許寧佑沒有將自己定位為權力的執行者，而是制度與民眾之間的橋梁。他相信，稅務工作不只是徵收，更是一種公共服務，而一個能夠理解人、願意溝通的團隊，才能真正讓制度被接受，也讓工作變得有意義。

國稅局

延伸閱讀

前行政院長陳冲籲恢復課稅附理由制度 設納稅人權益保護署

陳冲：納保法上路10年如虛設 應設「納稅者權利保護署」

納保法十年 改革呼聲起

稅制缺失 基本生活費「不食人間煙火」

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

亞洲生技大展下周開展 香港聯交所首度來台搶客 將與證交所拚場較勁

亞洲生技大會下周三起跑，傳出香港聯交所今年將首度來台，爭取台灣生技業赴港上市，主辦單位台灣生物產業發展協會6日表示，港交所今年將安排環球上市服務部副總裁陸琛健來台演講，介紹香港是世界一流的生技公司籌資中心；由於同一天證交所也將安排另一場專題演講，兩地交易所相互較勁意謂濃厚。

松南營區下批再來 國產署公告14宗地上權招標、權利金底價34.7億元

財政部國有財產署6日公告今年第4批14宗國有土地招標設定地上權標的，合計面積共4.53公頃，權利金底價34億7,178萬元，預計於8月24日開標。考慮到房地市場景氣，官員透露，台北市松南營區預計在下一批、也就是9月21日再公告，高雄特貿四B則是要道明年上半年才會公告。

財部大動作釋地…推14宗國有地上權招標 權利金底價逾34億元

財政部國產署今天公告14宗國有土地招標設定地上權標的，包含台中市、台南市各3宗，桃園市2宗，以及新北市、基隆市、宜蘭縣、...

長榮總部遭搜索 長榮家族十年恩怨引爆司法戰

長榮海運（2603）遭檢調搜索，不只是一起司法案件，更讓沉寂多年的長榮集團家族經營與海空分家爭議，再度浮上檯面。

青春山海線-山海漫旅套票7日開賣 打造生活儀式感、帶動觀光新活力

暑假旅遊正夯，想來趟輕鬆又充實的北海岸小旅行嗎？新北市政府經濟發展局推出「青春山海線-山海漫旅」遊程套票，以淡水八里、金山萬里及九份瑞芳三大區域，串聯景點、店家及文化場館推出小旅行路線，活動套票自今年7月7日中午12時限量開賣，最低享6.4折。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。