數位沛方／兼職創業 三招不踩雷

因為整體經濟環境的影響，我周遭開始出現兩類型的人，一種是開始專心投入投資領域，希望藉由金融商品獲利。另外有些人則是開始設法兼職創業，打造第二收入。

雖然兼職創業聽起來自由，但實際上卻也沒想像中的那麼簡單。今天來分享一下，一般人如果真的想利用下班時間做點小生意，該怎麼踏出第一步，以及該留意哪些容易踩雷的地方。

【第一步】

先搞清楚自己為什麼要做

很多人一開始創業，是因為看到別人在做有賺錢，自己也想多少賺一點。這動機本來都沒有問題，但如果沒有想清楚，很容易在遇到挫折時就輕易放棄。

此時建議先問自己三個問題：我願意投入多少時間？我能承受多少虧損？這件事除了賺錢，還有沒有讓我持續下去的理由（例如興趣、成就感）？

如果三個答案都很模糊，不妨先從「小規模試水溫」開始不要急著一次投入大筆積蓄，以免承擔過大的風險。

【第二步】

從你已經會的事情開始

台灣的兼職創業，最常見也最容易成功的模式，不是憑空想出一個全新的點子，而是把自己原本就有的技能或興趣，轉換成可以販售的服務或商品。

例如：語言能力好的人接翻譯或家教案件、懂設計的人接案做名片與海報、喜歡烘焙的人在假日市集或社群平台賣甜點，或是對某個領域有研究的人開課或接案寫付費內容。

這種做法的好處是，你不需要從零開始學習全新的專業，失敗的成本也相對低。等到有了穩定的客源或收入，再思考是否要擴大規模。

【第三步】

用最小的成本測試市場

很多人一創業就急著租店面、印名片、甚至架網站，結果花了大錢卻發現根本沒人買單。比較穩健的做法，是先用最低成本測試市場反應。

比方說，先在臉書社團或Instagram上發布幾則貼文，看看有沒有人詢問，或是先接幾個朋友介紹的案子，累積作品和口碑，再決定要不要正式對外接單。

另外，現在AI很方便，我們可以自己先用較少的金錢與時間成本架設一個基本的網站，但不要期待他會立刻帶來業績，初期來說，它只是一個方便我們放作品跟傳達價值觀的工具。

這個階段最重要的不是賺錢，而是驗證「真的有人願意付錢買這個東西或服務」。

關於兼職創業常見的失敗原因中，包括低估時間成本，本以為只是晚上兼職，結果沒想到也影響了白天的正職工作表現。定價偏低，導致做一單虧一單，也是得不償失。

此外，沒有設定好停損點，導致過多的投入無法獲利甚至還跑去借錢，都是身邊常遇到失敗收場的理由。

兼職創業雖然不像辭職創業一樣風險那麼高，但想要做的好，仍然是需要花心思去經營，通常要避免影響到身心的健康，才有辦法讓兼職創業走下去。