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商業興觀點／科技輔具 可納入長照

經濟日報／ 林建邦（商研院經營模式創新研究所研究員）

在高齡化浪潮加速之下，科技輔具已逐漸成為長期照顧體系的重要支柱。然而，各國在推動科技輔具導入時，發展出不同路徑：北歐強調制度供給、日本重視導入方法、美國聚焦需求適配，而台灣仍處於政策推動與實務試驗的過渡階段。這些差異，正揭示出台灣未來制度建構的關鍵方向。

北歐國家（如瑞典丹麥）將輔具視為「公共服務的一部分」，而非單純商品。其核心在於由地方政府建立評估體系，並由職能治療師等專業人員主導功能評估，進而提供租借、配置、維護與回收等整合性服務，使輔具穩定融入照顧體系。

此一模式建立清楚的責任分工與供給機制，能降低重複採購成本、提升使用效率，並避免資源閒置。換言之，北歐解決的是「誰提供」與「如何持續」的制度問題。

相較之下，日本在長照保險制度下，發展出以「導入流程與現場適配」為核心的實務方法。

其重點不在設備本身，而在於如何將科技嵌入既有照顧流程，並透過「LivingLab」等實地測試機制進行反覆驗證與動態調整。

實務經驗顯示，導入失敗多源於人員使用意願不足與流程不匹配，而非技術問題。因此，日本強調跨專業協作、分階段試行與持續優化，逐步建立具可複製性的導入方法。

換言之，日本所解決的，是「如何有效導入並確保落地」的問題。

美國則以醫療保險體系（如Medicare、Medicaid）為基礎，強調「需求適配」，並由市場供應體系與保險給付機制共同運作。輔具是否採用，取決於其是否能改善個案功能、符合使用環境並具備安全性。

此模式建立明確的評估邏輯與臨床決策框架，使資源配置更為精準，但在整體服務流程整合上仍相對不足。換言之，美國所解決的，是「需求是否合理」的問題。

回到台灣現況，目前科技輔具仍多處於政策推動與實務試驗的初期階段，雖已有相關制度與補助機制，但尚未整合為一套標準化且可擴散的導入系統。

因此，下一步的關鍵，並不在於增加設備補助，而在建立完整服務體系：結合北歐的制度供給，吸收日本的導入方法，並參考美國的評估邏輯，確保輔具符合實際需求與使用情境。

唯有當科技輔具不再只是被「買進來」，而是真正被「用進去」、嵌入照顧流程與制度設計之中，台灣長照體系的效率與品質，才有可能出現結構性的提升。這不僅是對台灣高齡社會挑戰的回應，更將成為照顧產業轉型的重要分水嶺。

長照 丹麥 瑞典

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