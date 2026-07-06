亞洲生技大展下周開展！香港聯交所首度來台搶客 將與證交所拚場較勁

亞洲生技大會下周三起跑，傳出香港聯交所今年將首度來台，爭取台灣生技業赴港上市，主辦單位台灣生物產業發展協會6日表示，港交所今年將安排環球上市服務部副總裁陸琛健來台演講，介紹香港是世界一流的生技公司籌資中心；由於同一天證交所也將安排另一場專題演講，兩地交易所相互較勁意謂濃厚。

香港恒生生技指數2025年曾經創下64.5%漲幅紀錄，主因中國大陸創新藥對外授權總額達到1,360億美元新高，今年以來受到中東緊張局勢影響全球市場氣氛，恒生生技指數僅上漲不到1%，漲幅遜於台灣生技指數16.83%的成長幅度。但是由於生技在大陸國家政策中的戰略重要性進一步提升，創新藥對外授權活動今年也持續看好，港交所也因此看好生技指數後續成長表現。

港交所日前發布最新介紹指出，自2018年4月推出《上市規則》第18A章（Chapter 18A），允許尚未獲利、仍處於研發階段的生物科技公司上市募資。這項改革大幅降低新藥研發公司的上市門檻，使香港快速成為全球重要的生技募資中心之一。截至2026年4月14日共有 86 家生技公司透過18A上市，累計募資超過178億美元合計市值超過 1,850億美元，香港已成全球第二大生技募資中心。

另外，港交所至今已逐步建立涵蓋股票、ETF、結構型商品及期貨等各項不同的生技金融商品，香港的目標已不只是IPO，而是建立亞洲最完整的生技資本市場。

對於香港與台灣生技資本市場的競爭，亞洲生技大會主席李鍾熙表示，香港資本市場近年積極推出多項創新制度，最大特色在於制度設計較具彈性，也願意因應特定產業需求提出新的方案，這些經驗值得台灣參考。相較之下，台灣較傾向採取「一視同仁」的監理思維，不會特別針對單一產業設計特殊制度。

他指出，台灣生技產業過去發展速度不算特別快，但已逐漸累積出一批成熟且開始獲利的企業。期待政府對生技業的支持不應只聚焦早期新創與創投（VC），更應重視私募股權基金（PE）、後期成長資金，以及企業上市後持續資本支持。他以藥華醫藥（6446）為例說明，即使公司已經成功上市、開始獲利，仍然需要大量資金進行全球擴張與市場競爭。

李鍾熙呼籲，期待台灣證券交易所未來能夠更加國際化。過去幾年，台灣資本市場對外推廣的力道仍有進步空間，也希望未來能夠思考更多創新機制，不僅吸引台灣企業，也能吸引優質國際生技企業來台上市。