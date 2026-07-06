松南營區下批再來 國產署公告14宗地上權招標、權利金底價34.7億元

財政部國有財產署6日公告今年第4批14宗國有土地招標設定地上權標的，合計面積共4.53公頃，權利金底價34億7,178萬元，預計於8月24日開標。考慮到房地市場景氣，官員透露，台北市松南營區預計在下一批、也就是9月21日再公告，高雄特貿四B則是要道明年上半年才會公告。

國產署表示，這批次標的分布於全台9個縣市，台中市、台南市各3宗，桃園市2宗，新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、南投縣、高雄市各1宗，合計面積約4.53公頃，權利金底價總計新臺幣34億7,178萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％（其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整）。要特別留意的是，新北市林口區土地為國市共有，地上權及地上建物不得辦理一部讓與，餘13宗均得辦理一部讓與。

今年受到房地市場氣氛轉冷，過去三批國有土地招標設定地上權標的皆無標脫，是近年罕見的情況，官員也坦言，詢問度低，但仍會規劃合適的標的。

這一批次首次列標者6宗，其中3宗住宅區土地，桃園市桃園區土地，鄰近國道1號南崁交流道，可快速串聯桃園、南崁及雙北地區；基隆市仁愛區土地位於基隆核心生活圈，鄰近廟口夜市、成功市場；台南市南區土地，鄰近鹽埕圖書館及學區，生活機能成熟。首度列標中唯一的商業用地為新竹縣新豐鄉商業區土地，鄰近新豐火車站、國道1號湖口交流道；宜蘭縣羅東鎮丁種建築用地，鄰近臺9線與國道5號，可快速往返台北與宜蘭地區；台中市豐原區甲種工業區土地，坐落豐原工業發展廊帶，鄰近豐原火車站及豐勢交流道，區位條件佳。

另8宗曾列標土地，其中6宗住宅區土地，2宗位於台南市東區平實營區重劃區，鄰近南紡購物中心，受惠於平實轉運站與捷運藍線規劃，發展可期；1宗新北市林口區土地，鄰近三井 OUTLET及機場捷運林口站，生活與商業機能成熟；1宗桃園市大園區土地，生活圈涵蓋桃園國際機場、航空城及高鐵生活圈，交通與公共設施機能完善；1宗臺中市南區第13期市地重劃區土地，鄰近中山醫學大學附設醫院及台中捷運大慶站，基地方整，開發條件優越；1宗高雄市小港區土地，鄰近小港機場及小港醫院，區位條件佳。

另外還有一宗台中市東區干城商業區土地，鄰近台中車站及大型商場，商業發展活絡；1宗南投縣仁愛鄉丙種建築用地，位於台14線沿線，為前往清境農場及合歡山必經之路，觀光資源豐富。