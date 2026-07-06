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台積電最新晶片廠工程加持資金實力 水泥大亨出手買大直商辦

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電最新晶片廠工程加持資金實力，水泥大亨出手買大直商辦。路透
台積電最新晶片廠工程加持資金實力，水泥大亨出手買大直商辦。路透

大直新完工的商辦「忠泰世界廣場」15樓以9億3294萬元交易，賣給水泥大亨晉瑜企業，據了解，該公司不但為國內銷售量第三的水泥業者，國內目前最大的進口水泥原料商，同時也以價格優勢成為台積電新建晶片廠的水泥供應商，金融業者解讀，這可說「台積電供應鏈」的威力已延伸至營建業。

晉瑜企業是台灣銷售量第三的水泥業者，僅次於台泥和亞泥，不過相較於台泥跟亞泥，晉瑜企業水泥來源主要是東南亞，包括越南和印尼，其水泥產品價格比本土便宜將近兩成，故在短時間之內市佔率飆升。

業界人士指出，晉瑜最早從中國大陸進口水泥，但在中國製水泥被課徵反傾銷稅後，轉向從越南等東南亞國家進口。

以晉瑜9.3億買下大直新完工的「忠泰世界廣場」的交易細節來看，這次交易共753坪空間，為15層樓整層，毛胚交屋，也創下中山區近2年最高價記錄，而晉瑜的資金實力，更是直接得力於台積電工程的加持。

對於當地的商辦行情，不動產業者分析，忠泰世界廣場位於大直樂群三路、敬業二路口，114年12月剛完工；本次交易扣除車位後建坪單價為每坪134萬，交易單價符合近一年實價登錄行情每坪128〜135萬，而該基地旁的國票金控大樓屋齡6年，成交價每坪113~116萬：而鄰近的大直豐匯，屋齡11年，成交價每坪112~124萬，業者認為，該案成交單價已達周邊商辦近年所成交的高水準，顯示台北市優質地段的商辦仍有自用之需求。

大直 台積電 商辦

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