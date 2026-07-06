財部大動作釋地…推14宗國有地上權招標 權利金底價逾34億元

財政部國產署今天公告14宗國有土地招標設定地上權標的，包含台中市、台南市各3宗，桃園市2宗，以及新北市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、南投縣、高雄市各1宗，存續期間皆為70年，權利金底價新台幣34億7178萬餘元。

國產署今天舉行例行記者會，公布有14宗國有土地招標設定地上權標的，面積合計約4.53公頃，將於8月24日開標。

國產署表示，本批次首次列標者6宗，其中3宗住宅區土地，桃園市桃園區土地，鄰近國道1號南崁交流道，可快速串聯桃園、南崁及雙北地區；基隆市仁愛區土地位於基隆核心生活圈，鄰近廟口夜市、成功市場；台南市南區土地，鄰近鹽埕圖書館及學區，生活機能成熟。

此外，新竹縣新豐鄉商業區土地，鄰近新豐火車站、國道1號湖口交流道；宜蘭縣羅東鎮丁種建築用地，鄰近台9線與國道5號，可快速往返台北與宜蘭地區；台中市豐原區甲種工業區土地，坐落豐原工業發展廊帶，鄰近豐原火車站及豐勢交流道，區位條件佳。

國產署說明，另8宗曾列標土地，其中6宗住宅區土地，2宗位於台南市東區平實營區重劃區，鄰近南紡購物中心，受惠於平實轉運站與捷運藍線規劃，發展可期；1宗新北市林口區土地，鄰近三井OUTLET及機場捷運林口站，生活與商業機能成熟。

國產署表示，還有1宗桃園市大園區土地，生活圈涵蓋桃園國際機場、航空城及高鐵生活圈，交通與公共設施機能完善；1宗台中市南區第13期市地重劃區土地，鄰近中山醫學大學附設醫院及台中捷運大慶站，基地方整、開發條件優越；1宗高雄市小港區土地，鄰近小港機場及小港醫院，區位條件佳。

國產署補充，另1宗台中市東區干城商業區土地，鄰近台中車站及大型商場，商業發展活絡；1宗南投縣仁愛鄉丙種建築用地，位於台14線沿線，為前往清境農場及合歡山必經之路，觀光資源豐富。

國產署提醒，由於新北市林口區土地為國市共有，地上權及地上建物不得辦理一部讓與，其餘13宗均得辦理一部讓與。本批次公告各宗標的，基地及區位條件均相當優質，歡迎各界踴躍投標。

另對外界關注台北市松南營區及高雄特貿四B土地招標進度，財政部官員說明，配合不動產市場景氣，預計分別於今年第5批、明年上半年推出。